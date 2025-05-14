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"Руководство признало". СМИ раскрыли, от чего пришлось отказаться ВСУ
"Руководство признало". СМИ раскрыли, от чего пришлось отказаться ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
"Руководство признало". СМИ раскрыли, от чего пришлось отказаться ВСУ
Вооруженные силы Украины будут меньше использовать танки из-за российских беспилотников, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:00:00+03:00
2025-05-14T09:00:00+03:00
2025-05-14T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут меньше использовать танки из-за российских беспилотников, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Потеряв более тысячи танков, многие из которых были уничтожены российскими беспилотниками, украинское руководство признало, что тяжелые, мощно вооруженные боевые машины должны действовать по-другому, если они хотят выжить на поле боя, где повсюду находятся крошечные дроны", — говорится в материале.Как отметил обозреватель, украинцы сейчас используют танки в качестве артиллерии, скрывая их от беспилотников и не применяя как штурмовую технику.Действующие в ВСУ танковые бригады, скорее всего, будут расформированы, подчеркнул Экс. Он также предположил, что, возможно, больше новобранцев ВСУ будут проходить пехотную подготовку, а не танковую.В апреле историк Найджел Джонс в статье для британского журнала The Spectator писал, что Германия унизилась перед Россией, отправив на Украину неприспособленные к боевым действиям танки.В прошло месяце портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве, что боевые действия на Украине выявили у практически всех образцов крупной немецкой военной техники существенные недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя.По информации издания Spiegel, в вооруженных силах ФРГ считают, что доклад военного атташе "вполне отражает" реальное положение дел на поле боя.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html
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В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, ARD, Forbes
"Руководство признало". СМИ раскрыли, от чего пришлось отказаться ВСУ
Forbes: ВСУ будут меньше использовать танки из-за российских беспилотников