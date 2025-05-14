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В Германии накинулись на фон дер Ляйен после скандала с Pfizer
В Германии накинулись на фон дер Ляйен после скандала с Pfizer - РИА Новости, 14.05.2025
В Германии накинулись на фон дер Ляйен после скандала с Pfizer
Немецкая газета Berliner Zeitung раскритиковала Еврокомиссию за скандал, связанный с закупками вакцин у Pfizer. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:46:00+03:00
2025-05-14T14:46:00+03:00
2025-05-14T14:46:00+03:00
урсула фон дер ляйен
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евросоюз
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung раскритиковала Еврокомиссию за скандал, связанный с закупками вакцин у Pfizer."Отказ Еврокомиссии обеспечить прозрачность — показательная история", — говорится в тексте.По словам автора материала, те, кто ведет переговоры о поставке столь большого количества дорогой вакцины, делают это не в частном порядке, а от имени граждан ЕС, которые платят налоги. Любой, кто претендует на легитимность, должен обеспечивать прозрачность, добавил он.Накануне суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer по закупкам вакцин против COVID-19. Он аннулировал решение ЕК, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к их переписке.
https://ria.ru/20250514/makron-2016860652.html
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урсула фон дер ляйен, германия, еврокомиссия, евросоюз, коронавирус covid-19, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Германия, Еврокомиссия, Евросоюз, Коронавирус COVID-19, В мире
В Германии накинулись на фон дер Ляйен после скандала с Pfizer
Berliner Zeitung назвала скандал фон дер Ляйен с Pfizer показательным