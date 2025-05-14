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Дата и место встречи делегаций России и МАГАТЭ скоро станут известны
Дата и место встречи делегаций России и МАГАТЭ скоро станут известны - РИА Новости, 14.05.2025
Дата и место встречи делегаций России и МАГАТЭ скоро станут известны
Дата и место новой встречи российской делегации с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут определены со дня на день, сами переговоры намечено провести в России в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:29:00+03:00
2025-05-14T16:29:00+03:00
2025-05-14T16:29:00+03:00
сочи
калининград
россия
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дата и место новой встречи российской делегации с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут определены со дня на день, сами переговоры намечено провести в России в первой половине июня, возможно, в Сочи, Калининграде или Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Со дня на день у нас с ним (Гросси - ред.) должен состояться окончательный телефонный разговор по определению сроков и места проведения... Надеюсь до конца недели мы поговорим", - сказал глава "Росатома". "Я исхожу из того, что это будет начало июня - первая половина (июня), и один из российских городов, где нашим партнерам будет удобно авиасообщение - может быть, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург", - добавил Лихачев.
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сочи, калининград, россия, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Сочи, Калининград, Россия, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Дата и место встречи делегаций России и МАГАТЭ скоро станут известны
Лихачев: дата и место встречи делегации России с МАГАТЭ определят со дня на день