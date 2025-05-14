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Главы БРИКС могут в июле подписать соглашение по кибербезопасности - РИА Новости, 14.05.2025
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08:14 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/briks-2016801946.html
Главы БРИКС могут в июле подписать соглашение по кибербезопасности
Главы БРИКС могут в июле подписать соглашение по кибербезопасности - РИА Новости, 14.05.2025
Главы БРИКС могут в июле подписать соглашение по кибербезопасности
Главы государств БРИКС могут подписать на июльском саммите организации первое соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:14:00+03:00
2025-05-14T08:14:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Главы государств БРИКС могут подписать на июльском саммите организации первое соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности, заявил РИА Новости директор департамента кибербезопасности офиса президента Республики Бразилия Луис Фернандо Мораес да Силва. Саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. "В Бразилии мы работаем над многосторонним соглашением между всеми странами БРИКС о сотрудничестве в области совместного поиска информации. Я думаю, оно будет подписано во время следующего саммита БРИКС с участием президентов. Это будет первое соглашение на эту тему для БРИКС. Между странами БРИКС существует несколько двусторонних соглашений. Но это будет первое, когда все они подпишут один и тот же документ", - сказал он в кулуарах Глобальной конференции по наращиванию киберпотенциала (GC3B). Мораес да Силва добавил, что переговоры заняли много времени, так как каждое слово документа должно было быть подтверждено всеми делегациями. "У Бразилии пока нет двусторонних соглашений с Россией (в области кибербезопасности – ред.), но у нас будет это многостороннее соглашение, и я думаю, это будет очень хорошим началом, которое мы сможем использовать для углубления отношений в плане сотрудничества в киберпространстве. Поскольку вы (Россия – ред.) - страна, расположенная на Востоке, близка нам. Проблемы всегда приходят с Востока на Запад, и когда мы получаем сигнал тревоги из восточной страны, у нас есть время отреагировать. Поэтому особенно интересно поддерживать отношения со странами, расположенными на Востоке, а в случае с Россией, особенно из-за размера страны", - подчеркнул собеседник агентства. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, с начала 2024 года - еще ряд стран. Партнерами БРИКС с 1 января 2025 года стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Боливия, Алжир, Вьетнам, Куба, Нигерия и Турция.
https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html
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в мире, россия, бразилия, восток, брикс
В мире, Россия, Бразилия, Восток, БРИКС
Главы БРИКС могут в июле подписать соглашение по кибербезопасности

Главы БРИКС на июльском саммите могут подписать соглашение по кибербезопасности

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкБаннер с символикой БРИКС
Баннер с символикой БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Главы государств БРИКС могут подписать на июльском саммите организации первое соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности, заявил РИА Новости директор департамента кибербезопасности офиса президента Республики Бразилия Луис Фернандо Мораес да Силва.
Саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.
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Бразилии мы работаем над многосторонним соглашением между всеми странами БРИКС о сотрудничестве в области совместного поиска информации. Я думаю, оно будет подписано во время следующего саммита БРИКС с участием президентов. Это будет первое соглашение на эту тему для БРИКС. Между странами БРИКС существует несколько двусторонних соглашений. Но это будет первое, когда все они подпишут один и тот же документ", - сказал он в кулуарах Глобальной конференции по наращиванию киберпотенциала (GC3B).
Мораес да Силва добавил, что переговоры заняли много времени, так как каждое слово документа должно было быть подтверждено всеми делегациями.
"У Бразилии пока нет двусторонних соглашений с Россией (в области кибербезопасности – ред.), но у нас будет это многостороннее соглашение, и я думаю, это будет очень хорошим началом, которое мы сможем использовать для углубления отношений в плане сотрудничества в киберпространстве. Поскольку вы (Россия – ред.) - страна, расположенная на Востоке, близка нам. Проблемы всегда приходят с Востока на Запад, и когда мы получаем сигнал тревоги из восточной страны, у нас есть время отреагировать. Поэтому особенно интересно поддерживать отношения со странами, расположенными на Востоке, а в случае с Россией, особенно из-за размера страны", - подчеркнул собеседник агентства.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, с начала 2024 года - еще ряд стран. Партнерами БРИКС с 1 января 2025 года стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Боливия, Алжир, Вьетнам, Куба, Нигерия и Турция.
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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1 мая, 07:03
 
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