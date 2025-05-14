https://ria.ru/20250514/barnaul-2016792996.html

В рамках постановления о поддержке развития в Алтайском крае строят школу

В рамках постановления о поддержке развития в Алтайском крае строят школу - РИА Новости, 14.05.2025

В рамках постановления о поддержке развития в Алтайском крае строят школу

Школа в квартале 2033 Барнаула, которая возводится в рамках постановления о господдержке социально-экономического развития Алтайского края, готова уже на 15%,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:21:00+03:00

2025-05-14T05:21:00+03:00

2025-05-14T10:07:00+03:00

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БАРНАУЛ , 14 мая - РИА Новости. Школа в квартале 2033 Барнаула, которая возводится в рамках постановления о господдержке социально-экономического развития Алтайского края, готова уже на 15%, сообщила министр образования Алтайского края Светлана Говорухина. В Барнауле 13–14 мая работают сенаторы Совета Федерации, визит проходит в рамках реализации постановления Совфеда "О государственной поддержке социально-экономического развития Алтайского края". По ряду объектов, включенных в постановление и рекомендованных для федерального финансирования, уже есть положительное решение и начата работа. "Строительство школы в квартале 2033 города Барнаула на 1100 мест ведется. Управлением единого стройзаказчика города Барнаула заключен муниципальный контракт на строительство в августе 2024 года с подрядной организацией "Спецстрой" на сумму 1 миллиард 559 миллионов рублей. Получено разрешение на строительство. Срок исполнения по контракту - 2027 год. Строительство объекта ведется в настоящий момент в соответствии с графиком. Общий процент строительной готовности составляет сегодня 15%", - рассказала министр на совещании с сенаторами. Говорухина отметила, что это большая школа из нескольких корпусов. В квартале, в котором строится образовательное учреждение, проживают 1190 школьников, они пока распределены по шести школам Барнаула. Открытие нового учреждения снизит напряженность в этих перенасыщенных школах. "Между правительством Алтайского края и министерством просвещения Российской Федерации уже в декабре 2024 года было заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на строительство этой школы с лимитом средств федерального бюджета в размере 1 миллиард 550,4 миллиона рублей… Таким образом, вопрос о предоставлении федеральных средств решен положительно. В текущем году строительство школы уже ведется в рамках нового федерального проекта "Все лучшее детям", входящих в состав национального проекта "Молодежь и дети", - отметила министр.

https://ria.ru/20250505/sobyanin-2015050015.html

https://realty.ria.ru/20250213/kravtsov-1999050914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, барнаул, совет федерации рф, спецстрой