В рамках постановления о поддержке развития в Алтайском крае строят школу
В Барнауле построят новую школу в квартале 2033
Вид на Барнаул с высоты птичьего полета. Архивное фото
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БАРНАУЛ , 14 мая - РИА Новости. Школа в квартале 2033 Барнаула, которая возводится в рамках постановления о господдержке социально-экономического развития Алтайского края, готова уже на 15%, сообщила министр образования Алтайского края Светлана Говорухина.
В Барнауле 13–14 мая работают сенаторы Совета Федерации, визит проходит в рамках реализации постановления Совфеда "О государственной поддержке социально-экономического развития Алтайского края". По ряду объектов, включенных в постановление и рекомендованных для федерального финансирования, уже есть положительное решение и начата работа.
"Строительство школы в квартале 2033 города Барнаула на 1100 мест ведется. Управлением единого стройзаказчика города Барнаула заключен муниципальный контракт на строительство в августе 2024 года с подрядной организацией "Спецстрой" на сумму 1 миллиард 559 миллионов рублей. Получено разрешение на строительство. Срок исполнения по контракту - 2027 год. Строительство объекта ведется в настоящий момент в соответствии с графиком. Общий процент строительной готовности составляет сегодня 15%", - рассказала министр на совещании с сенаторами.
Говорухина отметила, что это большая школа из нескольких корпусов. В квартале, в котором строится образовательное учреждение, проживают 1190 школьников, они пока распределены по шести школам Барнаула. Открытие нового учреждения снизит напряженность в этих перенасыщенных школах.
"Между правительством Алтайского края и министерством просвещения Российской Федерации уже в декабре 2024 года было заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на строительство этой школы с лимитом средств федерального бюджета в размере 1 миллиард 550,4 миллиона рублей… Таким образом, вопрос о предоставлении федеральных средств решен положительно. В текущем году строительство школы уже ведется в рамках нового федерального проекта "Все лучшее детям", входящих в состав национального проекта "Молодежь и дети", - отметила министр.