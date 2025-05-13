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"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2025
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08:51 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2025
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому
Российской стороне нужно быть уверенной в соблюдении Украиной нескольких требований, так как позиции Владимира Зеленского у власти шаткие, заявил аналитик... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:51:00+03:00
2025-05-13T08:51:00+03:00
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
стамбул
киев
дональд трамп
россия
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российской стороне нужно быть уверенной в соблюдении Украиной нескольких требований, так как позиции Владимира Зеленского у власти шаткие, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х ."Перед переговорами в Стамбуле России нужно убедиться, что Киев не сможет использовать прекращение огня для перевооружения, и чтобы западные войска не входили на территорию Украины. &lt;...&gt; И это, по сути, все. Потому что режим Зеленского либо падет, либо его можно будет свергнуть в течение месяцев, а не лет", — говорится в публикации.Политическое выживание европейских лидеров зависит от США, которые располагают разведданными, подчеркнул аналитик. По словам Кошковича, у Европы закончилось неточное оружие, а высокоточное невозможно направить на цели без помощи Соединенных Штатов.В ночь с 11 на 12 мая Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, стамбул, киев, дональд трамп, россия, в мире
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Стамбул, Киев, Дональд Трамп, Россия, В мире
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому

Кошкович: Зеленского могут свергнуть в течение нескольких месяцев

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российской стороне нужно быть уверенной в соблюдении Украиной нескольких требований, так как позиции Владимира Зеленского у власти шаткие, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х .
"Перед переговорами в Стамбуле России нужно убедиться, что Киев не сможет использовать прекращение огня для перевооружения, и чтобы западные войска не входили на территорию Украины. <...> И это, по сути, все. Потому что режим Зеленского либо падет, либо его можно будет свергнуть в течение месяцев, а не лет", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
Политическое выживание европейских лидеров зависит от США, которые располагают разведданными, подчеркнул аналитик. По словам Кошковича, у Европы закончилось неточное оружие, а высокоточное невозможно направить на цели без помощи Соединенных Штатов.
В ночь с 11 на 12 мая Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
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Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийСтамбулКиевДональд ТрампРоссияВ мире
 
 
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