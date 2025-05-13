https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2025
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому
Российской стороне нужно быть уверенной в соблюдении Украиной нескольких требований, так как позиции Владимира Зеленского у власти шаткие, заявил аналитик... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:51:00+03:00
2025-05-13T08:51:00+03:00
2025-05-13T08:51:00+03:00
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
стамбул
киев
дональд трамп
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российской стороне нужно быть уверенной в соблюдении Украиной нескольких требований, так как позиции Владимира Зеленского у власти шаткие, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х ."Перед переговорами в Стамбуле России нужно убедиться, что Киев не сможет использовать прекращение огня для перевооружения, и чтобы западные войска не входили на территорию Украины. <...> И это, по сути, все. Потому что режим Зеленского либо падет, либо его можно будет свергнуть в течение месяцев, а не лет", — говорится в публикации.Политическое выживание европейских лидеров зависит от США, которые располагают разведданными, подчеркнул аналитик. По словам Кошковича, у Европы закончилось неточное оружие, а высокоточное невозможно направить на цели без помощи Соединенных Штатов.В ночь с 11 на 12 мая Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
стамбул
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_0:42:2618:2006_1920x0_80_0_0_4e780d16c03f7192632140419a869b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, стамбул, киев, дональд трамп, россия, в мире
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Стамбул, Киев, Дональд Трамп, Россия, В мире
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому
Кошкович: Зеленского могут свергнуть в течение нескольких месяцев