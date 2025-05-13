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Управляющего кафе под Петербургом, где умер ребенок, задержали - РИА Новости, 13.05.2025
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15:29 13.05.2025 (обновлено: 15:56 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zaderzhanie-2016695034.html
Управляющего кафе под Петербургом, где умер ребенок, задержали
Управляющего кафе под Петербургом, где умер ребенок, задержали - РИА Новости, 13.05.2025
Управляющего кафе под Петербургом, где умер ребенок, задержали
Задержан управляющий кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:29:00+03:00
2025-05-13T15:56:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Задержан управляющий кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, сообщает региональное СУСК РФ."Лодейнопольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан управляющий кафе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.После допроса подозреваемого ему будет предъявлено обвинение, следствие попросит суд о его аресте.По предварительным данным, 9 мая подозреваемый в кафе в городе Лодейное Поле Ленинградской области оказывал услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, в результате которых 3-летняя девочка отравилась продуктами питания и скончалась в медицинском учреждении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изъята документация, назначен комплекс судебных экспертиз.С учетом выявленных нарушений деятельность кафе приостановлена.
https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016650518.html
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происшествия, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Управляющего кафе под Петербургом, где умер ребенок, задержали

СК: управляющего кафе в городе Лодейное Поле, где умер ребенок, задержали

© Следком Ленинградской области/TelegramУправляющий кафе, после посещения которого погиб ребенок в Лодейном Поле
Управляющий кафе, после посещения которого погиб ребенок в Лодейном Поле - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Следком Ленинградской области/Telegram
Управляющий кафе, после посещения которого погиб ребенок в Лодейном Поле
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Задержан управляющий кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, сообщает региональное СУСК РФ.
"Лодейнопольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан управляющий кафе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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После допроса подозреваемого ему будет предъявлено обвинение, следствие попросит суд о его аресте.
По предварительным данным, 9 мая подозреваемый в кафе в городе Лодейное Поле Ленинградской области оказывал услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, в результате которых 3-летняя девочка отравилась продуктами питания и скончалась в медицинском учреждении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изъята документация, назначен комплекс судебных экспертиз.
С учетом выявленных нарушений деятельность кафе приостановлена.
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