https://ria.ru/20250513/zaderzhanie-2016695034.html

Управляющего кафе под Петербургом, где умер ребенок, задержали

Управляющего кафе под Петербургом, где умер ребенок, задержали - РИА Новости, 13.05.2025

Управляющего кафе под Петербургом, где умер ребенок, задержали

Задержан управляющий кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:29:00+03:00

2025-05-13T15:29:00+03:00

2025-05-13T15:56:00+03:00

происшествия

россия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Задержан управляющий кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, сообщает региональное СУСК РФ."Лодейнопольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан управляющий кафе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.После допроса подозреваемого ему будет предъявлено обвинение, следствие попросит суд о его аресте.По предварительным данным, 9 мая подозреваемый в кафе в городе Лодейное Поле Ленинградской области оказывал услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, в результате которых 3-летняя девочка отравилась продуктами питания и скончалась в медицинском учреждении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изъята документация, назначен комплекс судебных экспертиз.С учетом выявленных нарушений деятельность кафе приостановлена.

https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016650518.html

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происшествия, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)