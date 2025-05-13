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Вучич заявил, что в ЕС недовольны его поездкой в Россию - РИА Новости, 13.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:12 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/vuchich--2016652792.html
Вучич заявил, что в ЕС недовольны его поездкой в Россию
Вучич заявил, что в ЕС недовольны его поездкой в Россию - РИА Новости, 13.05.2025
Вучич заявил, что в ЕС недовольны его поездкой в Россию
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита председателя Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Брюсселе недовольны его поездкой в Россию на 9 мая,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:12:00+03:00
2025-05-13T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
брюссель
сербия
россия
александр вучич
антониу кошта
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита председателя Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Брюсселе недовольны его поездкой в Россию на 9 мая, но вступление в ЕС - это путь и цель Сербии, который никогда не был под вопросом. Кошта прибыл в Белград во вторник. Глава сербского государства торжественно встретил его перед правительственным комплексом "Палата Сербия" с построением почетного караула и военным оркестром. Затем они провели встречу за закрытыми дверями. "Хорошо знаю и понимаю, что о моей поездке в Москву (9 мая на День Победы – ред.) думают и чувствуют другие не так, как мы. Думаю, что страшно важно повторить сегодня, что политическая воля Сербии – быть на европейском пути, ускорить интеграцию, открыть как можно скорее кластер третьей переговорной платформы о вступлении в июне или октябре. Атмосфера из-за поездки в Москву не такая хорошая, но мы на пути к тому, чтобы выполнить все, что обещали. Уверен, что в Европе будет понимание, прогресс, основанный на заслугах. Уверен, что вскоре получим "зеленый свет". Я везде и всегда говорил, что настоящее и будущее Сербии принадлежит членству в ЕС. Хорошо понимаю их претензии из-за того, что мы не ввели санкции против РФ", - заявил Вучич на брифинге по итогам встречи. Он уточнил, что Брюссель – экономический партнер Сербии, имеющий величайшее значение, четыре из десяти компаний-экспортеров на территории Сербии – инвесторы из ЕС. Экспорт Сербии в страны Евросоюза оставляет 52% от экспорта всех стран Западных Балкан. "Сербия на европейском пути, иногда у нее непослушный президент. Но и такой непослушный президент никогда не ставил под вопрос европейский путь Сербии. Мы полностью готовы, скоро все завершим. Сербия в Европе – наш путь и цель, это наша политическая воля", - подчеркнул сербский лидер. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать 6 миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250510/serbiya-2016196152.html
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016119100.html
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016329767.html
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брюссель, сербия, россия, александр вучич, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Брюссель, Сербия, Россия, Александр Вучич, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европейский совет, Евросоюз, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вучич заявил, что в ЕС недовольны его поездкой в Россию

Президент Сербии Вучич заявил, что в ЕС недовольны его поездкой в Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита председателя Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Брюсселе недовольны его поездкой в Россию на 9 мая, но вступление в ЕС - это путь и цель Сербии, который никогда не был под вопросом.
Кошта прибыл в Белград во вторник. Глава сербского государства торжественно встретил его перед правительственным комплексом "Палата Сербия" с построением почетного караула и военным оркестром. Затем они провели встречу за закрытыми дверями.
Президент Сербии Александр Вучич на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил Джурич
10 мая, 13:00
"Хорошо знаю и понимаю, что о моей поездке в Москву (9 мая на День Победы – ред.) думают и чувствуют другие не так, как мы. Думаю, что страшно важно повторить сегодня, что политическая воля Сербии – быть на европейском пути, ускорить интеграцию, открыть как можно скорее кластер третьей переговорной платформы о вступлении в июне или октябре. Атмосфера из-за поездки в Москву не такая хорошая, но мы на пути к тому, чтобы выполнить все, что обещали. Уверен, что в Европе будет понимание, прогресс, основанный на заслугах. Уверен, что вскоре получим "зеленый свет". Я везде и всегда говорил, что настоящее и будущее Сербии принадлежит членству в ЕС. Хорошо понимаю их претензии из-за того, что мы не ввели санкции против РФ", - заявил Вучич на брифинге по итогам встречи.
Он уточнил, что Брюссель – экономический партнер Сербии, имеющий величайшее значение, четыре из десяти компаний-экспортеров на территории Сербии – инвесторы из ЕС. Экспорт Сербии в страны Евросоюза оставляет 52% от экспорта всех стран Западных Балкан.
"Сербия на европейском пути, иногда у нее непослушный президент. Но и такой непослушный президент никогда не ставил под вопрос европейский путь Сербии. Мы полностью готовы, скоро все завершим. Сербия в Европе – наш путь и цель, это наша политическая воля", - подчеркнул сербский лидер.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории
9 мая, 21:04
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать 6 миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы
11 мая, 12:45
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБрюссельСербияРоссияАлександр ВучичАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропейский советЕвросоюзВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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