https://ria.ru/20250513/voyny--2016621185.html

Запугивание приводит к собственной изоляции, заявил Си Цзиньпин

Запугивание приводит к собственной изоляции, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 13.05.2025

Запугивание приводит к собственной изоляции, заявил Си Цзиньпин

Тарифные и торговые войны не имеют победителей, а запугивание приводит к собственной изоляции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:30:00+03:00

2025-05-13T09:30:00+03:00

2025-05-13T09:30:00+03:00

китай

пекин

в мире

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg

ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Тарифные и торговые войны не имеют победителей, а запугивание приводит к собственной изоляции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "В тарифных и торговых войнах нет победителей, а запугивание может привести лишь к собственной изоляции", - сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи Форума Китай-Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Пекине. По его словам, сейчас перемены в мире стремительно ускоряются, множество рисков переплетаются и наслаиваются. "Только сплоченность и сотрудничество между странами способны сохранить мир и стабильность во всём мире, а также способствовать глобальному развитию и процветанию", - подчеркнул китайский лидер.

https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html

https://ria.ru/20250507/kitay-2015434803.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, в мире, си цзиньпин