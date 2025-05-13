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Запугивание приводит к собственной изоляции, заявил Си Цзиньпин
Запугивание приводит к собственной изоляции, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 13.05.2025
Запугивание приводит к собственной изоляции, заявил Си Цзиньпин
Тарифные и торговые войны не имеют победителей, а запугивание приводит к собственной изоляции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:30:00+03:00
2025-05-13T09:30:00+03:00
2025-05-13T09:30:00+03:00
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ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Тарифные и торговые войны не имеют победителей, а запугивание приводит к собственной изоляции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "В тарифных и торговых войнах нет победителей, а запугивание может привести лишь к собственной изоляции", - сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи Форума Китай-Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Пекине. По его словам, сейчас перемены в мире стремительно ускоряются, множество рисков переплетаются и наслаиваются. "Только сплоченность и сотрудничество между странами способны сохранить мир и стабильность во всём мире, а также способствовать глобальному развитию и процветанию", - подчеркнул китайский лидер.
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китай, пекин, в мире, си цзиньпин
Китай, Пекин, В мире, Си Цзиньпин
Запугивание приводит к собственной изоляции, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: тарифные и торговые войны не имеют победителей