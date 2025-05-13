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Учительница из Ленинградской области получила срок за совращение ученика
Учительница из Ленинградской области получила срок за совращение ученика - РИА Новости, 13.05.2025
Учительница из Ленинградской области получила срок за совращение ученика
Учительницу начальных классов суд приговорил к 9 годам колонии общего режима по делу о сексуальном домогательстве в отношении ее 11-летнего ученика, сообщили... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:14:00+03:00
2025-05-13T21:14:00+03:00
2025-05-13T21:14:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Учительницу начальных классов суд приговорил к 9 годам колонии общего режима по делу о сексуальном домогательстве в отношении ее 11-летнего ученика, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградского областного суда. "Приговором Всеволожского городского суда Ленинградской области гражданка П. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б", ч. 4 ст. 132 (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) УК РФ, и ей назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 лет с ограничением свободы на 1 год с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила собеседница агентства. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении учительницы было возбуждено в феврале 2024 года СУСК по региону. По данным интернет-издания "Фонтанка", заявление на учительницу написала мать школьника из Токсово, в котором указала, что педагог приставала к сыну и присылала свои интимные фото.
https://ria.ru/20250418/uchenik-2012087500.html
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происшествия, ленинградская область, россия, школа
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Школа
Учительница из Ленинградской области получила срок за совращение ученика
Учительницу из Ленинградской области осудили на 9 лет за совращение 11-детнего