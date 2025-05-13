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Российские туроператоры вывезли из Турции всех задержавшихся туристов - РИА Новости, 13.05.2025
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Туризм
 
09:31 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/turtsiya-2016621363.html
Российские туроператоры вывезли из Турции всех задержавшихся туристов
Российские туроператоры вывезли из Турции всех задержавшихся туристов - РИА Новости, 13.05.2025
Российские туроператоры вывезли из Турции всех задержавшихся туристов
Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих туристов, задержавшихся с прошлой недели из-за сбоев в расписании турецких авиакомпаний, говорится в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:31:00+03:00
2025-05-13T09:31:00+03:00
туризм
турция
анталья (провинция)
москва
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих туристов, задержавшихся с прошлой недели из-за сбоев в расписании турецких авиакомпаний, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в минувший четверг отменила все рейсы с курортов Анталья, Бодрум и Даламан в российские города. В частности, было отменено не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решали с туристами вопросы, связанные с отменой рейсов турецких авиакомпаний в РФ, сообщали в АТОР. Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву в пятницу. Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, отмененные рейсы за 8 мая выполнили перевозчики Azur Air и SouthWind. "На данный момент, по словам участников рынка, почти 100% путешественников, которые "застряли" в Турции из-за проблем в расписании турецких перевозчиков, вернулись в Россию", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что туроператоры вывозили своих туристов на дополнительных рейсах Azur Air и Southwind. По данным АТОР, процент отмен туров (в основном на рейсах Turkish Airlines и Pegasus Airlines) за период сбоев в расписании с 6 по 9 мая составил от 3% до 20% в зависимости от оператора. "Работа с каждым туристом, изменившим планы, а также с "опоздавшими к началу отпуска" из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном порядке", - подчеркнули в ассоциации. Отмечается, что 9 из 10 рейсов Turkish Airlines в Москву сейчас выполняются по расписанию. "В период с 10 по 13 мая, то есть уже после того, как авиакомпания и российские авиационные власти начали активную работу по восстановлению расписания, перевозчик отменил только два рейса, еще 11 (13%) были задержаны более чем на час. Остальные – по графику", - сообщили эксперты АТОР. Отмечается, что 73% задержанных рейсов авиакомпании пришлось на Анталью. Среднее время задержки составляло 4,5 часа.
https://ria.ru/20250508/ator-2015776600.html
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турция, анталья (провинция), москва, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), azur air, новости - туризм
Туризм, Турция, Анталья (провинция), Москва, Turkish Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Azur Air, Новости - Туризм
Российские туроператоры вывезли из Турции всех задержавшихся туристов

АТОР: туроператоры вывезли из Турции всех застрявших из-за отмены рейсов россиян

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяСамолеты авиакомпании Turkish Airlines
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Подоровская
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих туристов, задержавшихся с прошлой недели из-за сбоев в расписании турецких авиакомпаний, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в минувший четверг отменила все рейсы с курортов Анталья, Бодрум и Даламан в российские города. В частности, было отменено не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решали с туристами вопросы, связанные с отменой рейсов турецких авиакомпаний в РФ, сообщали в АТОР. Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву в пятницу. Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, отмененные рейсы за 8 мая выполнили перевозчики Azur Air и SouthWind.
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"На данный момент, по словам участников рынка, почти 100% путешественников, которые "застряли" в Турции из-за проблем в расписании турецких перевозчиков, вернулись в Россию", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что туроператоры вывозили своих туристов на дополнительных рейсах Azur Air и Southwind.
По данным АТОР, процент отмен туров (в основном на рейсах Turkish Airlines и Pegasus Airlines) за период сбоев в расписании с 6 по 9 мая составил от 3% до 20% в зависимости от оператора. "Работа с каждым туристом, изменившим планы, а также с "опоздавшими к началу отпуска" из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном порядке", - подчеркнули в ассоциации.
Отмечается, что 9 из 10 рейсов Turkish Airlines в Москву сейчас выполняются по расписанию. "В период с 10 по 13 мая, то есть уже после того, как авиакомпания и российские авиационные власти начали активную работу по восстановлению расписания, перевозчик отменил только два рейса, еще 11 (13%) были задержаны более чем на час. Остальные – по графику", - сообщили эксперты АТОР.
Отмечается, что 73% задержанных рейсов авиакомпании пришлось на Анталью. Среднее время задержки составляло 4,5 часа.
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