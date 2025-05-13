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Эксперт назвал цель визита Трампа в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 13.05.2025
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18:56 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tramp-2016742842.html
Эксперт назвал цель визита Трампа в Саудовскую Аравию
Эксперт назвал цель визита Трампа в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 13.05.2025
Эксперт назвал цель визита Трампа в Саудовскую Аравию
Одной из задач визита президента США Дональда Трампа в регион Ближнего Востока – это восстановление отношений с Саудовской Аравией, которые были испорчены еще... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:56:00+03:00
2025-05-13T18:56:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
ближний восток
дональд трамп
джо байден
российская академия наук
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Одной из задач визита президента США Дональда Трампа в регион Ближнего Востока – это восстановление отношений с Саудовской Аравией, которые были испорчены еще при президентстве Джо Байдена, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. "Задача Трампа - восстановить испорченные отношения между США и Саудовской Аравией, которые крайне сильно испортились при Байдене… Сегодня задача Трампа восстановить эти отношения и попытаться вывести их на новый уровень", - рассказал Блохин. Политолог отметил, что для США крайне важно наладить отношения с Саудовской Аравией, так как это государство является одним из главных импортеров американского оружия. Кроме того, Трампу важно договориться с королевством о синхронных действиях касательно стоимости нефти на мировом рынке и об ограничениях на торговлю нефти с Китаем. "Возможно, будет обсуждаться, и еще один момент - цены на нефть. Высокие цены на нефть выгодны Соединенным Штатам, выгодны администрации Трампа, поэтому скорее всего, это тоже будет обсуждаться с арабскими странами, и (американцы - ред.) будут пытаться договориться о некой такой цене, которая была бы выгодна США и арабам, и, конечно, об ограничениях продажи нефти со стороны арабских государств именно Китаю", - добавил Блохин. С понедельника Трамп отправился в первую зарубежную поездку с начала его второго срока на посту президента. В рамках своего визита на Ближний Восток президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, а также примет участие в саммите с участием лидеров США и стран Персидского залива.
https://ria.ru/20250318/konflikt-2005826655.html
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сша
саудовская аравия
ближний восток
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в мире, сша, саудовская аравия, ближний восток, дональд трамп, джо байден, российская академия наук
В мире, США, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Джо Байден, Российская академия наук
Эксперт назвал цель визита Трампа в Саудовскую Аравию

Политолог Блохин: Трамп хочет восстановить отношения с Саудовской Аравией

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Одной из задач визита президента США Дональда Трампа в регион Ближнего Востока – это восстановление отношений с Саудовской Аравией, которые были испорчены еще при президентстве Джо Байдена, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Задача Трампа - восстановить испорченные отношения между США и Саудовской Аравией, которые крайне сильно испортились при Байдене… Сегодня задача Трампа восстановить эти отношения и попытаться вывести их на новый уровень", - рассказал Блохин.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
18 марта, 20:42
Политолог отметил, что для США крайне важно наладить отношения с Саудовской Аравией, так как это государство является одним из главных импортеров американского оружия. Кроме того, Трампу важно договориться с королевством о синхронных действиях касательно стоимости нефти на мировом рынке и об ограничениях на торговлю нефти с Китаем.
"Возможно, будет обсуждаться, и еще один момент - цены на нефть. Высокие цены на нефть выгодны Соединенным Штатам, выгодны администрации Трампа, поэтому скорее всего, это тоже будет обсуждаться с арабскими странами, и (американцы - ред.) будут пытаться договориться о некой такой цене, которая была бы выгодна США и арабам, и, конечно, об ограничениях продажи нефти со стороны арабских государств именно Китаю", - добавил Блохин.
С понедельника Трамп отправился в первую зарубежную поездку с начала его второго срока на посту президента. В рамках своего визита на Ближний Восток президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, а также примет участие в саммите с участием лидеров США и стран Персидского залива.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп пообещал убедить Саудовскую Аравию вложить в США триллион долларов
26 января, 00:15
 
В миреСШАСаудовская АравияБлижний ВостокДональд ТрампДжо БайденРоссийская академия наук
 
 
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