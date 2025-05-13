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Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию - РИА Новости, 13.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:42 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/teatr-2016657957.html
Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию
Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию - РИА Новости, 13.05.2025
Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию
Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:42:00+03:00
2025-05-13T12:42:00+03:00
культура
москва
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союз писателей россии
новости культуры
театр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, сообщается на сайте Кремля. Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года. "Правительству Москвы совместно с Минкультуры России, советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству и общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" создать на базе организации культуры города Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Срок – 30 ноября 2025 года", - сообщается в опубликованном списке поручений.
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москва, россия, союз писателей россии, новости культуры, театр, владимир путин
Культура, Москва, Россия, Союз писателей России, Новости культуры, Театр, Владимир Путин
Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию

Путин поручил создать в Москве театр для продвижения патриотической драматургии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года.
"Правительству Москвы совместно с Минкультуры России, советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству и общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" создать на базе организации культуры города Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Срок – 30 ноября 2025 года", - сообщается в опубликованном списке поручений.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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