https://ria.ru/20250513/teatr-2016657957.html

Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию

Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию - РИА Новости, 13.05.2025

Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию

Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:42:00+03:00

2025-05-13T12:42:00+03:00

2025-05-13T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, сообщается на сайте Кремля. Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года. "Правительству Москвы совместно с Минкультуры России, советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству и общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" создать на базе организации культуры города Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Срок – 30 ноября 2025 года", - сообщается в опубликованном списке поручений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, союз писателей россии, новости культуры, театр, владимир путин