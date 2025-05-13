https://ria.ru/20250513/taksi-2016700685.html

Совфед может рассмотреть закон о локализации такси 21 мая

Совфед может рассмотреть закон о локализации такси 21 мая - РИА Новости, 13.05.2025

Совфед может рассмотреть закон о локализации такси 21 мая

Совфед на пленарном заседании 21 мая может рассмотреть закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:47:00+03:00

2025-05-13T15:47:00+03:00

2025-05-13T16:25:00+03:00

андрей кутепов

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совфед на пленарном заседании 21 мая может рассмотреть закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, сообщил РИА Новости один из авторов документа, глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов. Госдума во вторник приняла закон. "Сегодня во втором и сразу в третьем чтении в Государственной Думе принят закон о локализации такси. В среду, 21 мая, он придёт к нам на рассмотрение в Совет Федерации", - сказал политик. По словам Кутепова, "этот закон, можно сказать, открывает новую веху в отечественном автомобилестроении". Кроме того, документ регулирует заход иностранных компаний на этот рынок, так как "локализация касается всех производств на территории России", подчеркнул законодатель.Локализация производства автомобиля — это доля производственных процессов, осуществляемых на территории России, а также объём использования отечественных комплектующих.В соответствии с законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Уточняется, что с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если речь идет об инвестконтракте, заключенном после 1 марта 2025 года.Кроме того, было сделано исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав ДФО, - до 1 марта 2030 года.Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера.Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

https://ria.ru/20250513/volodin-2016690214.html

https://ria.ru/20250512/taksi-2016401619.html

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андрей кутепов, совет федерации рф, госдума рф