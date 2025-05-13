https://ria.ru/20250513/svo-2016514448.html

Последняя надежда ВСУ: что задумали в Киеве

Последняя надежда ВСУ: что задумали в Киеве - РИА Новости, 13.05.2025

Последняя надежда ВСУ: что задумали в Киеве

На фоне тяжелой ситуации на фронте Киев разрабатывает масштабный проект под названием "Линия дронов" — вкладывают большие средства, применяют современные... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

владимир зеленский

рустем умеров

александр сырский

вооруженные силы украины

бпла

дроны

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Захар Андреев. На фоне тяжелой ситуации на фронте Киев разрабатывает масштабный проект под названием "Линия дронов" — вкладывают большие средства, применяют современные технические и организационные решения. О том, что это: реальная угроза или очередной медийный проект Зеленского, — в материале РИА Новости."Линия дронов"Проблем у ВСУ множество. Большие потери, причем прежде всего в результате дезертирства. По словам народного депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, "половина украинской воюющей армии находится в самовольном оставлении части". Пополнение же идет тяжело: "добровольцев" буквально отлавливают на улицах украинских городов в рамках так называемой бусификации. А еще — неопределенность с поставками с Запада.Один из немногих стабилизирующих факторов на этом фоне — успехи Украины в развитии беспилотных систем. В то время как многие супердорогие образцы западного вооружения оказались, по сути, одноразовыми, поскольку россияне быстро нашли эффективные способы противодействия, дешевые коптеры по-прежнему царят в малом небе, и бороться с ними крайне сложно. Поэтому Киев решил сделать ставку на БПЛА.Еще в феврале 2025-го министр обороны Рустем Умеров анонсировал создание "Линии дронов" — многокилометровой зоны поражения, в которой посредством коптеров должны выявляться и поражаться любые цели. Спустя три месяца украинские СМИ раскрыли, кем и как реализуется проект.Как в игреВсе началось с украинской системы ситуационной осведомленности DELTA. Это приложение, в котором агрегируются данные разного рода разведки — от спутниковой до информации осведомителей. В частности, операторы дронов использовали ее для подтверждения пораженной российской техники.На этой основе создали систему вознаграждения "Армия Бонус": как в компьютерной игре, за каждый успех подразделениям БПЛА начислялись баллы, которые можно обменять на дополнительное оборудование — например, те же дроны. Группы с наибольшим количеством баллов и были отобраны для создания "Линии дронов".В проект вошли 20-й отдельный полк "К-2", 414-я бригада "Птицы Мадяра", 429-й полк "Ахиллес", 427-й полк "Рарог" и полк "Феникс". Как пишет "Украинская правда", это подразделения с разной философией, но все они были "рождены этой войной" и развивали БПЛА-технологии по собственной инициативе."Красивые поводы"Примечательно, что проект, включающий лучшие беспилотные соединения, не относится к распиаренным Силам беспилотных систем (СБС), а реализуется в рамках Сухопутных войск под командованием Михаила Драпатого. Как выяснилось, СБС получили задание приоритетно заниматься оперативной глубиной (60-100 километров). Некоторые офицеры считают, что новые силы и вовсе создавали с тем, чтобы у Владимира Зеленского "были красивые медийные поводы".К тому же становление нового рода войск столкнулось с аппаратными сложностями —Сырскому якобы не понравилось, что ему не позволили назначить руководителем "своего" человека. Драпатому же удалось аккумулировать энергию энтузиастов.Этот генерал, объявленный в России в розыск за обстрелы мирных жителей, относится к партии "молодых" военачальников и поддерживается радикальными украинскими националистами. По данным СМИ, имеет напряженные отношения с представителями советской школы украинских офицеров, включая главкома ВСУ Александра Сырского.Нардеп Безуглая, их последовательный критик, считает, что именно назначение Драпатого якобы позволило замедлить наступление российских сил в Донецкой Народной Республике. И основным инструментом обороняющихся оказались именно дроны.Пять, десять, пятнадцатьНовую тактику ВСУ описывает офицер из подразделения "Феникс":"На глубине пяти километров вообще не должно быть противника. На десяти километрах выбиваем всю логистику, на 15 — арту (артиллерию. — Прим. ред.). Все время работают разведывательные крылья, которые ищут логистические развязки противника".В планах участников проекта — значительно расширить эту зону. Уже сейчас дроны, в том числе FPV, могут действовать на расстоянии 25 километров. Для увеличения дальности используют ретрансляторы — как стационарные, так и, например, установленные на мультикоптерах, известных как "Баба-яга".Впрочем, даже в пределах 15 километров полное создание "килл-зоны", как любят говорить в ВСУ, пока всего лишь мечты, признают сами дроноводы. Полками подразделения называются лишь номинально — идет набор. Условный дедлайн полноценного запуска проекта "Линия дронов" — конец 2025-го.Но даже если все получится, то, как признают украинские офицеры, это позволит лишь эффективно обороняться. "Контрнаступать мы не будем", — говорит один из собеседников "Украинской правды"."Можно играть вдвоем"Тем временем российская сторона совершенствует меры противодействия. Forbes описывает систему радиоэлектронной борьбы, которую называет Black Eye ("Черный глаз"). Устройство, по словам журналиста, может изменить баланс сил в воздухе над линией фронта. ВСУ пытаются выбивать системы РЭБ с помощью специально оборудованных FPV-дронов, "общающихся на нестандартных частотах, которые нельзя надежно блокировать".Кроме того, "килл-зона" — это игра, в которую можно играть вдвоем. По признанию самих украинских военных, Россия значительно вырвалась вперед по количеству и качеству применения дронов на оптоволокне — на этот вид вооружений глушилки не действуют. Проводные коптеры сыграли важную роль в освобождении Курской области и все чаще применяются на других участках фронта.Так, в начале мая получило распространение видео, как российский ударный дрон влетает в люк украинского бронетранспортера с пехотой внутри. Это произошло в донецкой Константиновке, которая находилась тогда в 20-25 километрах от линии боевого соприкосновения. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", город был основной логистической базой ВСУ в данном районе, но из-за российских дронов теряет этот статус.Гонка технологий в "войне дронов" не прекращается — новые решения, кардинально меняющие характер ведения боя, появляются регулярно. Пока неясно, какое именно ноу-хау произведет эффект, сравнимый с появлением дронов на оптоволокне. Но можно с уверенностью сказать: если, несмотря на мирные усилия, конфликт затянется, беспилотные системы сыграют в его исходе ключевую роль.

https://ria.ru/20250430/kvn-2014017407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, владимир зеленский, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, бпла, дроны