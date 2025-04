Спрятаться невозможно. Военные ВСУ оценили убийственную разработку россиян

https://ria.ru/20250430/kvn-2014017407.html

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Захар Андреев. От новых ударных дронов российской армии практически невозможно защититься. Об этом говорят сами украинские военные, которые сполна испытали на себе преимущества ноу-хау и отчаянно пытаются наверстать технологическое отставание. Как изменили поле боя коптеры на оптоволоконных кабелях — в материале РИА Новости.Ничего не помогает"Если раньше эвакуация раненых бойцов была сложной, то теперь мы просто этого не делаем. Появились оптоволоконные беспилотники. Их нельзя заглушить", — жалуется журналисту The Guardian украинский военный медик Алексей, работающий в Покровске.Командир подразделения беспилотников ВСУ Юрий Федоренко добавляет: не действуют против нового оружия и естественные помехи. "Сигнал обычного дрона деревья блокируют, если только у вас нет ретранслятора поблизости. А оптоволоконные удается проводить между деревьями в лесу или лесополосе", — уточняет он. Поэтому и на дорогах, которые раньше считались относительно безопасными, в любую минуту возможна атака коптера.Разработку используют обе стороны. Однако, по признанию Федоренко, Россия, по крайней мере на данный момент, "намного опережает" по количеству таких беспилотников. ВСУ пытаются догонять: The Guardian описывает "секретную мастерскую" на северо-востоке Украины, где около 20 человек собирают сотни FPV-дронов (с видом от первого лица). Каждый десятый квадрокоптер оснащен цилиндром "размером с предплечье", внутри которого — катушка с оптоволоконным кабелем длиной от десяти до 20 километров.Сюрприз для захватчиковПолноценный боевой дебют дронов на оптоволокне состоялся под Курском в августе 2024-го. Вторжение ВСУ сопровождалось массовым применением обычных беспилотников-камикадзе с одновременным насыщением войск системами радиоэлектронной борьбы. Атакующие установили полный контроль над "малым небом", что обеспечило им успехи на земле.Вскоре в Сети появились видео с российских ударных FPV-дронов, поражавших технику и личный состав противника так, будто украинской РЭБ не существовало вовсе. Ролики отличались высоким качеством изображения, которое транслировалось вплоть до момента взрыва.Сами же беспилотники перемещались необычным образом — например, могли лететь крайне низко, в считаных сантиметрах от земли, и при этом непривычно медленно для маневренных FPV. Как выяснилось позже, это были коптеры с катушками. Дроны на оптоволокне под названием "Князь Вандал Новгородский", или КВН, разработали по частной инициативе. В итоге, по словам военных, БПЛА этого типа помогли разгромить курскую группировку ВСУ. Прежде всего благодаря ударам по логистике.Ожидания и реальностьСпустя девять месяцев оптоволоконные БПЛА прочно заняли свою нишу в "экосистеме" современного боя. Эксперт по дронам из американского Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендет считает, что такая техника особенно полезна в первой фазе наступления."Они используются для поражения средств радиоэлектронной борьбы противника. Это расчищает путь обычным радиоуправляемым FPV-дронам. А высококачественное изображение полезно для разведки", — говорит специалист, чье мнение приводит The Guardian.Судя по многочисленным видео в Сети, коптеры эффективны против бронетехники разного вида, пехоты, ретрансляторов, установок РЭБ, а также самих дроноводов противника.Большие проблемыВоюющие стороны пытаются придумать противоядие. В России, например, разработали противодрон, который стреляет по вражескому коптеру сетью. В свою очередь, ВСУ пробуют сбивать оптоволоконные дроны обычными FPV, а также ищут способы уничтожить кабель. Однако сегодня успешные случаи борьбы с оптоволоконными коптерами единичны.Впрочем, технология имеет свои ограничения, признают разработчики и военные. В том числе — меньшая маневренность по сравнению с радиоуправляемыми FPV-беспилотниками, а также более высокая цена. Все дело в катушке с проводами.Неожиданным последствием частого применения такого оружия стало засорение окружающей среды тонкими нитями. Кусты и деревья местами окутаны паутиной из полупрозрачного материала, в которой иногда застревают беспилотники.Самая большая проблема — переподготовка операторов: управлять "оптоволокном" сложнее. Десять километров кабеля весят от 1,2 до 1,4 килограмма, что неизбежно влияет на поведение устройства в воздухе. Однако, отмечает британское издание, и у России, и у Украины есть десятки тысяч пилотов, готовых и желающих учиться.Дроны уже давно стали основным оружием украинского конфликта. Как утверждает The Guardian, беспилотники всех типов в настоящее время наносят 70-80 процентов военных потерь обеим сторонам. И доля оптоволоконных коптеров в общем объеме, судя по всему, только вырастет.

