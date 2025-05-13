https://ria.ru/20250513/sovet--2016668877.html
В России образуют совет Литературного института имени Горького
В России образуют совет Литературного института имени Горького - РИА Новости, 13.05.2025
В России образуют совет Литературного института имени Горького
Президент РФ Владимир Путин поручил образовать попечительский совет Литературного института имени А.М. Горького, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:41:00+03:00
2025-05-13T13:41:00+03:00
2025-05-13T13:41:00+03:00
культура
россия
владимир путин
литературный институт имени горького
союз писателей россии
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать попечительский совет Литературного института имени А.М. Горького, сообщается на сайте Кремля. Президент РФ во вторник утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года. "Минкультуры России совместно с общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Литературный институт имени А.М .Горького" образовать попечительский совет этого учреждения, включив в него в том числе представителей названного министерства и членов Союза писателей России. Срок – 30 ноября 2025 года", - говорится в опубликованном списке поручений.
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россия, владимир путин, литературный институт имени горького, союз писателей россии, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Литературный институт имени Горького, Союз писателей России, Общество
В России образуют совет Литературного института имени Горького
В России образуют попечительский совет Литературного института имени Горького