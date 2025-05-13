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На Солнце происходит сильная вспышка - РИА Новости, 13.05.2025
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18:54 13.05.2025 (обновлено: 19:38 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/solntse-2016742687.html
На Солнце происходит сильная вспышка
На Солнце происходит сильная вспышка - РИА Новости, 13.05.2025
На Солнце происходит сильная вспышка
Первая за полтора месяца вспышка максимального балла Х происходит на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:54:00+03:00
2025-05-13T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первая за полтора месяца вспышка максимального балла Х происходит на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв."Прямо сейчас на Солнце происходит вспышка уровня X. Предварительный балл - X1.2. Это первая вспышка X класса после полуторамесячного перерыва", - сказал Богачёв.Он уточнил, что последний раз событие сравнимого уровня наблюдалось 28 марта, тогда вспышке был присвоен балл X2.0.По данным телескопов, вспышка произошла на западном краю Солнца, частично уже за его краем, и по этой причине не опасно для Земли, рассказал Богачёв."Тем не менее, оно показывает, что Солнце всё еще обладает энергией на взрывы высшей силы, несмотря не видимое снижение активности, регистрируемое с начала года", - уточнил руководитель лаборатории.
https://ria.ru/20250505/burya-2015036292.html
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На Солнце происходит сильная вспышка

Астроном Богачев: на Солнце происходит первая за полтора месяца сильная вспышка

© Лаборатория солнечной астрономии(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)/Изображение получено телескопом SDO/AIAМощная вспышка на Солнце
Мощная вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Лаборатория солнечной астрономии(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)/Изображение получено телескопом SDO/AIA
Мощная вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первая за полтора месяца вспышка максимального балла Х происходит на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
"Прямо сейчас на Солнце происходит вспышка уровня X. Предварительный балл - X1.2. Это первая вспышка X класса после полуторамесячного перерыва", - сказал Богачёв.
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Он уточнил, что последний раз событие сравнимого уровня наблюдалось 28 марта, тогда вспышке был присвоен балл X2.0.
По данным телескопов, вспышка произошла на западном краю Солнца, частично уже за его краем, и по этой причине не опасно для Земли, рассказал Богачёв.
"Тем не менее, оно показывает, что Солнце всё еще обладает энергией на взрывы высшей силы, несмотря не видимое снижение активности, регистрируемое с начала года", - уточнил руководитель лаборатории.
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