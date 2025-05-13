https://ria.ru/20250513/smi-2016644039.html

СМИ: Эстония перенаправит 200 миллионов евро из фондов ЕС на оборону

СМИ: Эстония перенаправит 200 миллионов евро из фондов ЕС на оборону - РИА Новости, 13.05.2025

СМИ: Эстония перенаправит 200 миллионов евро из фондов ЕС на оборону

Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:34:00+03:00

2025-05-13T11:34:00+03:00

2025-05-13T11:34:00+03:00

эстония

пярну

европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR. "Правительство одобрило решение о перенаправлении 200 миллионов евро из неиспользуемых в других отраслях фондов ЕС на оборону в предстоящие годы", - говорится в сообщении телерадиокомпании. Как заявил ERR глава департамента национальной обороны министерства обороны Эстонии Оливер Туур, средства из так называемых фондов сплочения ЕС скорее всего будут перенаправлены в том числе на строительство оборонной инфраструктуры и военных учебных центров. По его словам, минобороны представит эти предложения правительству, которое к концу мая примет окончательное решение об использовании средств. Власти также могут направить средства на строительство парка оборонной промышленности в уезде Пярну на юге страны, заявил Туур. Компании, которые займутся производством на территории парка, будут выбраны в августе, сам комплекс должен начать функционировать в 2027 году, отмечает ERR. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://ria.ru/20250512/evrosoyuz-2016402008.html

https://ria.ru/20250430/finljandija-2014351753.html

эстония

пярну

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, пярну, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире