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СМИ: Эстония перенаправит 200 миллионов евро из фондов ЕС на оборону - РИА Новости, 13.05.2025
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11:34 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/smi-2016644039.html
СМИ: Эстония перенаправит 200 миллионов евро из фондов ЕС на оборону
СМИ: Эстония перенаправит 200 миллионов евро из фондов ЕС на оборону - РИА Новости, 13.05.2025
СМИ: Эстония перенаправит 200 миллионов евро из фондов ЕС на оборону
Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:34:00+03:00
2025-05-13T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR. "Правительство одобрило решение о перенаправлении 200 миллионов евро из неиспользуемых в других отраслях фондов ЕС на оборону в предстоящие годы", - говорится в сообщении телерадиокомпании. Как заявил ERR глава департамента национальной обороны министерства обороны Эстонии Оливер Туур, средства из так называемых фондов сплочения ЕС скорее всего будут перенаправлены в том числе на строительство оборонной инфраструктуры и военных учебных центров. По его словам, минобороны представит эти предложения правительству, которое к концу мая примет окончательное решение об использовании средств. Власти также могут направить средства на строительство парка оборонной промышленности в уезде Пярну на юге страны, заявил Туур. Компании, которые займутся производством на территории парка, будут выбраны в августе, сам комплекс должен начать функционировать в 2027 году, отмечает ERR. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20250512/evrosoyuz-2016402008.html
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эстония, пярну, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Эстония, Пярну, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
СМИ: Эстония перенаправит 200 миллионов евро из фондов ЕС на оборону

ERR: Эстония перенаправит €200 млн из незадействованных фондов ЕС на оборону

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Правительство одобрило решение о перенаправлении 200 миллионов евро из неиспользуемых в других отраслях фондов ЕС на оборону в предстоящие годы", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
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Как заявил ERR глава департамента национальной обороны министерства обороны Эстонии Оливер Туур, средства из так называемых фондов сплочения ЕС скорее всего будут перенаправлены в том числе на строительство оборонной инфраструктуры и военных учебных центров. По его словам, минобороны представит эти предложения правительству, которое к концу мая примет окончательное решение об использовании средств.
Власти также могут направить средства на строительство парка оборонной промышленности в уезде Пярну на юге страны, заявил Туур. Компании, которые займутся производством на территории парка, будут выбраны в августе, сам комплекс должен начать функционировать в 2027 году, отмечает ERR.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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