https://ria.ru/20250513/rossiya-2016572396.html

Страшно неожиданно: Россия тайно помирила 1,82 миллиарда человек

Страшно неожиданно: Россия тайно помирила 1,82 миллиарда человек - РИА Новости, 13.05.2025

Страшно неожиданно: Россия тайно помирила 1,82 миллиарда человек

Уже сутки главные конспирологические центры мира музыкально жужжат, как мухи после забродивших яблок: США и Китай одновременно опубликовали заявления, согласно... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:01:00+03:00

аналитика

китай

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

си цзиньпин

в мире

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Уже сутки главные конспирологические центры мира музыкально жужжат, как мухи после забродивших яблок: США и Китай одновременно опубликовали заявления, согласно которым стороны отменяют на три месяца большую часть взаимных торговых пошлин и за это время планируют "разрешить существующие противоречия". Вашингтон объявил о снижении пошлин на китайские товары со 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — со 125 процентов до десяти.На этом фоне даже у не совсем посвященных наблюдателей в голове возник мысленный алтын, который вдруг появился на пустом месте от гроша.Конспирологам даже притягивать за уши ничего не пришлось: еще несколько дней назад США и Китай были в состоянии углубляющейся торговой войны, никаких официальных переговоров о сближении позиций не было, а финансовые рынки угрюмо играли в домино на ящике из-под пива.Однако совершенно случайно буквально на следующий день после исторического визита Си Цзиньпина в Россию для переговоров с Путиным и участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Женеве мгновенно стартовали в узком составе американо-китайские переговоры, скорости окончания которых позавидовал бы сам Шумахер. Главным гонщиком от США стал министр финансов Скотт Бессент, а от Китая — вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.У всех в ушах еще звучали слова Дональда Трампа о том, что "Штаты совершенно точно не собираются снижать тарифы без изменения позиции Китая" и "мы не остановимся". И тем удивительнее было, как четко, быстро и слаженно делегации проштамповали кучи бланков, а также с какой сердечной улыбкой на лице глава Минфина Бессент сообщил, что "США и КНР не желают разрыва экономических отношений", то есть вам все показалось.Чрезвычайно забавно, что западные СМИ и всевозможные эксперты и комментаторы начали с такой горячностью убеждать аудиторию, что переговоры Цзиньпина с Путиным "совершенно ни при чем", что сразу захотелось сказать: "Вот с этого места поподробнее" и "А почему вы так нервничаете?"Впрочем, что многодневный визит китайского лидера в Россию и многочасовые переговоры с российским президентом здесь очень даже "при чем", было ясно всем. В частности, профессор Восточно-Китайского университета в Шанхае Джозеф Махони в интервью китайским СМИ отметил: "Мы увидели (в рамках визита), что отношения Китая и России тверды и Китай имеет сильную позицию против американской агрессии. И это поставило США в позицию, когда они должны снизить эскалацию, чтобы двигаться вперед".Вне всякого сомнения, и характер визита, и количество подписанных соглашений, и совершенно однозначные формулировки совместного заявления лидеров России и Китая о "сотрудничестве, крепком как сталь" послали нужным адресатам абсолютно ясные сигналы. Однако скорость и глубина начавшихся изменений подсказывают, что, кроме деклараций, присутствовала напряженная работа в четыре руки "не под камеры".По мнению близких к источникам экспертов и наблюдателей, проведение переговоров между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным в течение семи часов не имело технического смысла, поскольку все детали могли и должны были проработать специально обученные и доверенные люди, то есть такую длительную встречу трудно объяснить обычным протоколом.Однако если исходить из того, что между Путиным и Трампом существуют вполне доверительные и открытые отношения, то с большой долей вероятности можно предположить, что в ситуации, когда на переезде уперлись лоб в лоб два товарных поезда, идеальным регулировщиком мог быть только Путин.Важным, но просмотренным многими штрихом к этой ситуации является одна из центральных тем переговоров лидеров России и Китая. Межгосударственные документы вообще мало кто читает в оригинале, да еще и в таком количестве, как сейчас, но иногда там можно найти много интересного.В частности, среди многочисленных документов и соглашений, подписанных Россией и Китаем, фигурирует характерная фраза: "Стороны подтвердили приоритетность арктического направления в контексте реализации национальных интересов и стратегического партнерства". В частности, были достигнуты конкретные договоренности об энергетических проектах в регионе (включая разработку месторождений углеводородов, строительство новых СПГ-заводов и инфраструктуры для экспорта энергоносителей), а также по поводу развития и использования инфраструктуры Северного морского пути (СМП) в качестве части китайской инициативы "Полярный шелковый путь", интегрированной в глобальный проект "Пояс и путь". Согласно заявлению МИД России, "двусторонняя кооперация по этим и другим актуальным вопросам арктической повестки будет и далее укрепляться, а следующий раунд консультаций пройдет в 2025 году в России".У кого хорошая память, тот вспомнит, что в марте этого года Владимир Путин в порядке дружеского и искреннего жеста предложил Трампу совместно разрабатывать арктические ресурсы и сообща развивать регион параллельно с российско-китайскими проектами. Например, было предложено на очень хороших условиях "войти в долю" по развитию крупнейших арктических месторождений, а также совместно использовать СМП для транспортировки СПГ в Европу, что может сократить логистические издержки на десятки процентов.Наши американские почти партнеры забыли, что Путин вначале всегда дает самое лучшее и самое выгодное предложение, интересное всем, но если начинаются танцы с бубнами и попытки откусить с пальцем и всю руку, то краник закрывается очень быстро и навсегда.По всей видимости, антироссийская фракция в команде Трампа получила какое-то влияние, и Россия пришла к выводу, что свято место пусто не бывает. Но, осознав, что на самом деле означают праздничные договоренности Си и Путина, и представив, что вместо Арктики на троих легко может состояться дуэт, американцы резко захотели мириться с Китаем. Одновременно началось и подозрительное шевеление по поводу новых переговоров с Россией.Мы с пониманием относимся к политической гибкости и старанию усидеть на всех табуретках сразу, но в красном уголке сегодня у нас утренник только для своих, а остальные могут пока погулять в городском саду.

https://ria.ru/20250512/poshliny-2016499174.html

https://ria.ru/20250510/putin-2016250013.html

https://ria.ru/20250512/tramp-2016537434.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, китай, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, в мире