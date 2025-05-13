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РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции - РИА Новости, 13.05.2025
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16:21 13.05.2025 (обновлено: 16:24 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ria-2016710254.html
РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции
РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции - РИА Новости, 13.05.2025
РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции
Комиссия Национального органического конкурса определила лауреатов премии за достижения в развитии российской органической продукции, РИА Новости стало... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комиссия Национального органического конкурса определила лауреатов премии за достижения в развитии российской органической продукции, РИА Новости стало победителем в номинации "Лидер по публикациям информации об органической продукции", рассказали агентству в Роскачестве. "Комиссия Конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным определила победителей четвертого Национального органического конкурса... Победителем конкурса в номинации "Лидер по публикациям информации об органической продукции" в категории "СМИ" стало РИА Новости, в категории "Интернет-Ресурсы" - Анита Цой", - говорится в сообщении. Там также отметили, что в категории "Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции" среди студенческих проектов стала работа студента Воронежского ГАУ (Воронежская область), а среди школьных проектов – работы ученика МБОУ СОШ №130 (Приморский край) и ученика МАОУ СОШ №1 (г. Боровичи, Новгородская область). Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин напомнил, что конкурс направлен на поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, повышение информированности потребителей об этом виде товаров, а также на выявление и распространение лучших практик в сфере органического производства. Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что с каждым годом многообразие представленных на конкурсе проектов растет, и это подтверждает, что органическое производство в России - это не просто тренд, а устойчивое направление развития отрасли, готовое к масштабированию. Четвертый Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации в ноябре 2024 года.
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роскачество, общество, россия, риа новости, экономика, продукция
Роскачество, Общество, Россия, РИА Новости, Экономика, продукция
РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции

РИА Новости стало лидером по публикациям о российской органической продукции

© РИА НовостиЛоготип "РИА Новости"
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комиссия Национального органического конкурса определила лауреатов премии за достижения в развитии российской органической продукции, РИА Новости стало победителем в номинации "Лидер по публикациям информации об органической продукции", рассказали агентству в Роскачестве.
"Комиссия Конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным определила победителей четвертого Национального органического конкурса... Победителем конкурса в номинации "Лидер по публикациям информации об органической продукции" в категории "СМИ" стало РИА Новости, в категории "Интернет-Ресурсы" - Анита Цой", - говорится в сообщении.
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Там также отметили, что в категории "Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции" среди студенческих проектов стала работа студента Воронежского ГАУ (Воронежская область), а среди школьных проектов – работы ученика МБОУ СОШ №130 (Приморский край) и ученика МАОУ СОШ №1 (г. Боровичи, Новгородская область).
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин напомнил, что конкурс направлен на поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, повышение информированности потребителей об этом виде товаров, а также на выявление и распространение лучших практик в сфере органического производства.
Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что с каждым годом многообразие представленных на конкурсе проектов растет, и это подтверждает, что органическое производство в России - это не просто тренд, а устойчивое направление развития отрасли, готовое к масштабированию.
Четвертый Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации в ноябре 2024 года.
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