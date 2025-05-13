https://ria.ru/20250513/putin-2016732361.html

Правительство проанализирует меры содействия трудоустройству инвалидов

Правительство проанализирует меры содействия трудоустройству инвалидов - РИА Новости, 13.05.2025

Правительство проанализирует меры содействия трудоустройству инвалидов

Президент России Владимир Путин указал на важность трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:50:00+03:00

2025-05-13T17:50:00+03:00

2025-05-13T18:01:00+03:00

общество

россия

правительство рф

трудоустройство

инвалидность

владимир путин

деловая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья."Надо будет проанализировать, что можно сделать дополнительно из того, что уже сделано по поводу трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья... Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья – ключевой момент для обеспечения нормальной жизни этих людей, наших граждан. Потому что когда человек работает - это меняет кардинально его жизнь. Это очевидная вещь, это один из самых важных вопросов, которые мы должны решать", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".

https://ria.ru/20250418/pomosch-2011939271.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, правительство рф, трудоустройство, инвалидность, владимир путин, деловая россия