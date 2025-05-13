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Правительство проанализирует меры содействия трудоустройству инвалидов - РИА Новости, 13.05.2025
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17:50 13.05.2025 (обновлено: 18:01 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016732361.html
Правительство проанализирует меры содействия трудоустройству инвалидов
Правительство проанализирует меры содействия трудоустройству инвалидов - РИА Новости, 13.05.2025
Правительство проанализирует меры содействия трудоустройству инвалидов
Президент России Владимир Путин указал на важность трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:50:00+03:00
2025-05-13T18:01:00+03:00
общество
россия
правительство рф
трудоустройство
инвалидность
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья."Надо будет проанализировать, что можно сделать дополнительно из того, что уже сделано по поводу трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья... Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья – ключевой момент для обеспечения нормальной жизни этих людей, наших граждан. Потому что когда человек работает - это меняет кардинально его жизнь. Это очевидная вещь, это один из самых важных вопросов, которые мы должны решать", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
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общество, россия, правительство рф, трудоустройство, инвалидность, владимир путин, деловая россия
Общество, Россия, Правительство РФ, трудоустройство, инвалидность, Владимир Путин, Деловая Россия
Правительство проанализирует меры содействия трудоустройству инвалидов

Путин поручил кабмину проанализировать меры содействия трудоустройству инвалидов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Надо будет проанализировать, что можно сделать дополнительно из того, что уже сделано по поводу трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья... Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья – ключевой момент для обеспечения нормальной жизни этих людей, наших граждан. Потому что когда человек работает - это меняет кардинально его жизнь. Это очевидная вещь, это один из самых важных вопросов, которые мы должны решать", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
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ОбществоРоссияПравительство РФтрудоустройствоинвалидностьВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
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