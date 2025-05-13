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В ГД внесут проект о дополнительных выплатах медикам и школьным учителям - РИА Новости, 13.05.2025
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10:34 13.05.2025 (обновлено: 11:10 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/proekt--2016631983.html
В ГД внесут проект о дополнительных выплатах медикам и школьным учителям
В ГД внесут проект о дополнительных выплатах медикам и школьным учителям - РИА Новости, 13.05.2025
В ГД внесут проект о дополнительных выплатах медикам и школьным учителям
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ежегодную выплату... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:34:00+03:00
2025-05-13T11:10:00+03:00
сергей миронов
александр бабаков
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроект, предусматривающий предоставление ежегодной выплаты налогоплательщикам, работникам культуры и искусства, научным и научно-педагогическим работникам, а также педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, выплату предлагается приравнять к 7% от уплаченного НДФЛ за год. Он отметил, что речь идёт о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где сегодня больше всего не хватает специалистов: это, по его словам, наука, образование, медицина, фармацевтика. "Возьмите, например, медицину или школьное образование. По разным оценкам, в школах не хватает от 250 тысяч до 450 тысяч учителей. Дефицит врачей составляет почти 26,5 тысячи человек, нехватка среднего медицинского персонала – 58 тысяч человек. Такая ситуация возникла из-за низких зарплат и высочайшей нагрузки на медиков и учителей", - добавил политик.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014233344.html
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сергей миронов, александр бабаков, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Сергей Миронов, Александр Бабаков, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД внесут проект о дополнительных выплатах медикам и школьным учителям

Депутаты ГД внесут проект о дополнительных выплатах медикам и школьным учителям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
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"Законопроект, предусматривающий предоставление ежегодной выплаты налогоплательщикам, работникам культуры и искусства, научным и научно-педагогическим работникам, а также педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, выплату предлагается приравнять к 7% от уплаченного НДФЛ за год.
Он отметил, что речь идёт о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где сегодня больше всего не хватает специалистов: это, по его словам, наука, образование, медицина, фармацевтика.
"Возьмите, например, медицину или школьное образование. По разным оценкам, в школах не хватает от 250 тысяч до 450 тысяч учителей. Дефицит врачей составляет почти 26,5 тысячи человек, нехватка среднего медицинского персонала – 58 тысяч человек. Такая ситуация возникла из-за низких зарплат и высочайшей нагрузки на медиков и учителей", - добавил политик.
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Сергей МироновАлександр БабаковГосдума РФОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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