В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива
В Петербурге подросткам дали девять и шесть лет колонии за поджог локомотива
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Первый западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к девяти и шести годам колонии двух подростков, которые летом 2024 года совершили поджог локомотива на железнодорожной станции в Вологодской области, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Двое несовершеннолетних жителя Вологодской области признаны виновными в совершении теракта - поджога локомотива у станции "Бабаево". Младший из фигурантов, 16-летний подросток, также признан виновным в поджоге вышки сотовой связи. Им назначено наказание в виде 9 и 6 лет колонии", - сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что отбывать наказание оба будут в воспитательной колонии.
Суд определил взыскать с них почти 24 миллиона рублей компенсации причиненного ущерба в пользу РЖД. Кроме того, 16-летний подросток должен также выплатить 161 тысячу рублей ООО "Т2 мобайл" за поврежденное оборудование сотовой вышки.
Подростки были задержаны в августе 2024 года. По данным правоохранительных органов, перед возгоранием электровоза произошла детонация. Кабина локомотива полностью выгорела. Как сообщали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в результате пожара никто не пострадал.
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