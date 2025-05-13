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В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива - РИА Новости, 13.05.2025
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15:32 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/prigovor-2016695919.html
В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива
В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива - РИА Новости, 13.05.2025
В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива
Первый западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к девяти и шести годам колонии двух подростков, которые летом 2024 года совершили поджог локомотива РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:32:00+03:00
2025-05-13T15:32:00+03:00
происшествия
вологодская область
санкт-петербург
ржд
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Первый западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к девяти и шести годам колонии двух подростков, которые летом 2024 года совершили поджог локомотива на железнодорожной станции в Вологодской области, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Двое несовершеннолетних жителя Вологодской области признаны виновными в совершении теракта - поджога локомотива у станции "Бабаево". Младший из фигурантов, 16-летний подросток, также признан виновным в поджоге вышки сотовой связи. Им назначено наказание в виде 9 и 6 лет колонии", - сообщила собеседница агентства. Она добавила, что отбывать наказание оба будут в воспитательной колонии. Суд определил взыскать с них почти 24 миллиона рублей компенсации причиненного ущерба в пользу РЖД. Кроме того, 16-летний подросток должен также выплатить 161 тысячу рублей ООО "Т2 мобайл" за поврежденное оборудование сотовой вышки. Подростки были задержаны в августе 2024 года. По данным правоохранительных органов, перед возгоранием электровоза произошла детонация. Кабина локомотива полностью выгорела. Как сообщали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в результате пожара никто не пострадал.
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html
вологодская область
санкт-петербург
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происшествия, вологодская область, санкт-петербург, ржд, октябрьская железная дорога
Происшествия, Вологодская область, Санкт-Петербург, РЖД, Октябрьская железная дорога
В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива

В Петербурге подросткам дали девять и шесть лет колонии за поджог локомотива

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Первый западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к девяти и шести годам колонии двух подростков, которые летом 2024 года совершили поджог локомотива на железнодорожной станции в Вологодской области, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Двое несовершеннолетних жителя Вологодской области признаны виновными в совершении теракта - поджога локомотива у станции "Бабаево". Младший из фигурантов, 16-летний подросток, также признан виновным в поджоге вышки сотовой связи. Им назначено наказание в виде 9 и 6 лет колонии", - сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что отбывать наказание оба будут в воспитательной колонии.
Суд определил взыскать с них почти 24 миллиона рублей компенсации причиненного ущерба в пользу РЖД. Кроме того, 16-летний подросток должен также выплатить 161 тысячу рублей ООО "Т2 мобайл" за поврежденное оборудование сотовой вышки.
Подростки были задержаны в августе 2024 года. По данным правоохранительных органов, перед возгоранием электровоза произошла детонация. Кабина локомотива полностью выгорела. Как сообщали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в результате пожара никто не пострадал.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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ПроисшествияВологодская областьСанкт-ПетербургРЖДОктябрьская железная дорога
 
 
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