https://ria.ru/20250513/prigovor-2016695919.html

В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива

В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива - РИА Новости, 13.05.2025

В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива

Первый западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к девяти и шести годам колонии двух подростков, которые летом 2024 года совершили поджог локомотива РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:32:00+03:00

2025-05-13T15:32:00+03:00

2025-05-13T15:32:00+03:00

происшествия

вологодская область

санкт-петербург

ржд

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Первый западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к девяти и шести годам колонии двух подростков, которые летом 2024 года совершили поджог локомотива на железнодорожной станции в Вологодской области, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Двое несовершеннолетних жителя Вологодской области признаны виновными в совершении теракта - поджога локомотива у станции "Бабаево". Младший из фигурантов, 16-летний подросток, также признан виновным в поджоге вышки сотовой связи. Им назначено наказание в виде 9 и 6 лет колонии", - сообщила собеседница агентства. Она добавила, что отбывать наказание оба будут в воспитательной колонии. Суд определил взыскать с них почти 24 миллиона рублей компенсации причиненного ущерба в пользу РЖД. Кроме того, 16-летний подросток должен также выплатить 161 тысячу рублей ООО "Т2 мобайл" за поврежденное оборудование сотовой вышки. Подростки были задержаны в августе 2024 года. По данным правоохранительных органов, перед возгоранием электровоза произошла детонация. Кабина локомотива полностью выгорела. Как сообщали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в результате пожара никто не пострадал.

https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html

вологодская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, вологодская область, санкт-петербург, ржд, октябрьская железная дорога