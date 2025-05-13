Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 13.05.2025 (обновлено: 17:50 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/pozhary-2016719155.html
"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного
"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного - РИА Новости, 13.05.2025
"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного
Все подразделения космодрома Восточный, рядом с которым бушуют пожары, работают в штатном режиме, сообщил во вторник "Роскосмос". РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:02:00+03:00
2025-05-13T17:50:00+03:00
роскосмос
происшествия
циолковский (наукоград)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016679711_3:0:835:468_1920x0_80_0_0_2b92a255d952f21b2fa4e58c16043415.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все подразделения космодрома Восточный, рядом с которым бушуют пожары, работают в штатном режиме, сообщил во вторник "Роскосмос".Ранее в пресс-службе МЧС рассказали РИА Новости, что спасатели защищают от природного пожара населённый пункт Циолковский в Амурской области, где горит сухая растительность по фронту шириной восемь километров. Рядом с Циолковским находится космодром Восточный."Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ", - говорится в сообщении.Лесные пожары зафиксированы в Свободненском районе Амурской области вблизи космодрома Восточный."По данным администрации ЗАТО "Циолковский", в настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет", - подчеркнули в госкорпорации.В тушении пожаров задействованы специализированные службы, добавили в "Роскосмосе"."Приняты все необходимые меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта", - уточняется в сообщении.Как рассказали в "Роскосмосе", космический центр "Восточный" принимает активное участие в локализации лесных пожаров: выделена специальная тяжелая техника, пожарные автомобили, а также персонал космодрома. Совместными усилиями руководство региона и космодрома продолжают мониторинг обстановки.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
циолковский (наукоград)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Природный пожар у населенного пункта Циолковский в Амурской области
Вблизи микрорайона "Звёздный" в ЗАТО Циолковский (Амурская область) тушат лесной пожар, сообщил РИА Новости глава муниципалитета Брижатый. Площадь пожара пока неизвестна, Брижатый утверждает, что угрозы населенному пункту нет. Видео приводят в соцсетях.
2025-05-13T17:02
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016679711_107:0:731:468_1920x0_80_0_0_72ca7616b85def055423d65fe60d76bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос, происшествия, циолковский (наукоград), природные пожары в россии
Роскосмос, Происшествия, Циолковский (наукоград), Природные пожары в России
"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного

"Роскосмос": пожары в районе Восточного не угрожают жителям Циолковского

© Фото : соцсетиПожар рядом с жилым микрорайоном в ЗАТО Циолковский Амурской области
Пожар рядом с жилым микрорайоном в ЗАТО Циолковский Амурской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : соцсети
Пожар рядом с жилым микрорайоном в ЗАТО Циолковский Амурской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все подразделения космодрома Восточный, рядом с которым бушуют пожары, работают в штатном режиме, сообщил во вторник "Роскосмос".
Ранее в пресс-службе МЧС рассказали РИА Новости, что спасатели защищают от природного пожара населённый пункт Циолковский в Амурской области, где горит сухая растительность по фронту шириной восемь километров. Рядом с Циолковским находится космодром Восточный.
"Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ", - говорится в сообщении.
Лесные пожары зафиксированы в Свободненском районе Амурской области вблизи космодрома Восточный.
"По данным администрации ЗАТО "Циолковский", в настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет", - подчеркнули в госкорпорации.
© Фото : соцсетиПожар рядом с жилым микрорайоном в ЗАТО Циолковский Амурской области
Пожар рядом с жилым микрорайоном в ЗАТО Циолковский Амурской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : соцсети
Пожар рядом с жилым микрорайоном в ЗАТО Циолковский Амурской области
В тушении пожаров задействованы специализированные службы, добавили в "Роскосмосе".
"Приняты все необходимые меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта", - уточняется в сообщении.
Как рассказали в "Роскосмосе", космический центр "Восточный" принимает активное участие в локализации лесных пожаров: выделена специальная тяжелая техника, пожарные автомобили, а также персонал космодрома. Совместными усилиями руководство региона и космодрома продолжают мониторинг обстановки.
Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары
14 апреля, 17:33
 
РоскосмосПроисшествияЦиолковский (наукоград)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала