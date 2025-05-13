https://ria.ru/20250513/pozhary-2016719155.html
"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного
"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного - РИА Новости, 13.05.2025
"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного
Все подразделения космодрома Восточный, рядом с которым бушуют пожары, работают в штатном режиме, сообщил во вторник "Роскосмос". РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:02:00+03:00
2025-05-13T17:02:00+03:00
2025-05-13T17:50:00+03:00
роскосмос
происшествия
циолковский (наукоград)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016679711_3:0:835:468_1920x0_80_0_0_2b92a255d952f21b2fa4e58c16043415.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все подразделения космодрома Восточный, рядом с которым бушуют пожары, работают в штатном режиме, сообщил во вторник "Роскосмос".Ранее в пресс-службе МЧС рассказали РИА Новости, что спасатели защищают от природного пожара населённый пункт Циолковский в Амурской области, где горит сухая растительность по фронту шириной восемь километров. Рядом с Циолковским находится космодром Восточный."Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ", - говорится в сообщении.Лесные пожары зафиксированы в Свободненском районе Амурской области вблизи космодрома Восточный."По данным администрации ЗАТО "Циолковский", в настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет", - подчеркнули в госкорпорации.В тушении пожаров задействованы специализированные службы, добавили в "Роскосмосе"."Приняты все необходимые меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта", - уточняется в сообщении.Как рассказали в "Роскосмосе", космический центр "Восточный" принимает активное участие в локализации лесных пожаров: выделена специальная тяжелая техника, пожарные автомобили, а также персонал космодрома. Совместными усилиями руководство региона и космодрома продолжают мониторинг обстановки.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
циолковский (наукоград)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016679711_107:0:731:468_1920x0_80_0_0_72ca7616b85def055423d65fe60d76bd.jpg
Природный пожар у населенного пункта Циолковский в Амурской области
Вблизи микрорайона "Звёздный" в ЗАТО Циолковский (Амурская область) тушат лесной пожар, сообщил РИА Новости глава муниципалитета Брижатый. Площадь пожара пока неизвестна, Брижатый утверждает, что угрозы населенному пункту нет. Видео приводят в соцсетях.
2025-05-13T17:02
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, происшествия, циолковский (наукоград), природные пожары в россии
Роскосмос, Происшествия, Циолковский (наукоград), Природные пожары в России
"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного
"Роскосмос": пожары в районе Восточного не угрожают жителям Циолковского
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все подразделения космодрома Восточный, рядом с которым бушуют пожары, работают в штатном режиме, сообщил во вторник "Роскосмос".
Ранее в пресс-службе МЧС рассказали РИА Новости, что спасатели защищают от природного пожара населённый пункт Циолковский
в Амурской области
, где горит сухая растительность по фронту шириной восемь километров. Рядом с Циолковским находится космодром Восточный.
"Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ", - говорится в сообщении.
Лесные пожары зафиксированы в Свободненском районе
Амурской области вблизи космодрома Восточный.
"По данным администрации ЗАТО "Циолковский", в настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет", - подчеркнули в госкорпорации.
В тушении пожаров задействованы специализированные службы, добавили в "Роскосмосе
".
"Приняты все необходимые меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта", - уточняется в сообщении.
Как рассказали в "Роскосмосе", космический центр "Восточный" принимает активное участие в локализации лесных пожаров: выделена специальная тяжелая техника, пожарные автомобили, а также персонал космодрома. Совместными усилиями руководство региона и космодрома продолжают мониторинг обстановки.