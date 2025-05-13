https://ria.ru/20250513/pozhary-2016719155.html

"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного

"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного - РИА Новости, 13.05.2025

"Роскосмос" прокомментировал ситуацию с природными пожарами у Восточного

Все подразделения космодрома Восточный, рядом с которым бушуют пожары, работают в штатном режиме, сообщил во вторник "Роскосмос". РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:02:00+03:00

2025-05-13T17:02:00+03:00

2025-05-13T17:50:00+03:00

роскосмос

происшествия

циолковский (наукоград)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все подразделения космодрома Восточный, рядом с которым бушуют пожары, работают в штатном режиме, сообщил во вторник "Роскосмос".Ранее в пресс-службе МЧС рассказали РИА Новости, что спасатели защищают от природного пожара населённый пункт Циолковский в Амурской области, где горит сухая растительность по фронту шириной восемь километров. Рядом с Циолковским находится космодром Восточный."Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ", - говорится в сообщении.Лесные пожары зафиксированы в Свободненском районе Амурской области вблизи космодрома Восточный."По данным администрации ЗАТО "Циолковский", в настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет", - подчеркнули в госкорпорации.В тушении пожаров задействованы специализированные службы, добавили в "Роскосмосе"."Приняты все необходимые меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта", - уточняется в сообщении.Как рассказали в "Роскосмосе", космический центр "Восточный" принимает активное участие в локализации лесных пожаров: выделена специальная тяжелая техника, пожарные автомобили, а также персонал космодрома. Совместными усилиями руководство региона и космодрома продолжают мониторинг обстановки.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

циолковский (наукоград)

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Природный пожар у населенного пункта Циолковский в Амурской области Вблизи микрорайона "Звёздный" в ЗАТО Циолковский (Амурская область) тушат лесной пожар, сообщил РИА Новости глава муниципалитета Брижатый. Площадь пожара пока неизвестна, Брижатый утверждает, что угрозы населенному пункту нет. Видео приводят в соцсетях. 2025-05-13T17:02 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

роскосмос, происшествия, циолковский (наукоград), природные пожары в россии