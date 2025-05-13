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В Приамурье вспыхнул пожар рядом с жилым микрорайоном в ЗАТО Циолковский

В Приамурье вспыхнул пожар рядом с жилым микрорайоном в ЗАТО Циолковский - РИА Новости, 13.05.2025

В Приамурье вспыхнул пожар рядом с жилым микрорайоном в ЗАТО Циолковский

В Приамурье вспыхнул пожар рядом с жилым микрорайоном "Звездный" в ЗАТО Циолковский, сообщил РИА Новости глава муниципалитета Виталий Брижатый. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:41:00+03:00

2025-05-13T14:41:00+03:00

2025-05-13T17:31:00+03:00

происшествия

циолковский (наукоград)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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амурская область

природные пожары в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая — РИА Новости. В Приамурье вспыхнул пожар рядом с жилым микрорайоном "Звездный" в ЗАТО Циолковский, сообщил РИА Новости глава муниципалитета Виталий Брижатый."Работаем, силы и средства задействованы, все тушим. Около "Звездного" потушили уже. Распространяется (огонь. — Прим. ред.) к федеральной трассе, сейчас работаем там", — сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара пока неизвестна, огонь разбросан, но угрозы населенному пункту нет.Брижатый добавил, что пожар начался в пять утра по местному времени. Пал пришел со стороны Свободненского района. Он уточнил, что сил и средств для тушения достаточно, задействованы пожарные 60-го специального управления МЧС, специалисты Шимановского и Серышевского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, также подъезжают огнеборцы из Благовещенска.

циолковский (наукоград)

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амурская область

благовещенск

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Природный пожар у населенного пункта Циолковский в Амурской области Вблизи микрорайона "Звёздный" в ЗАТО Циолковский (Амурская область) тушат лесной пожар, сообщил РИА Новости глава муниципалитета Брижатый. Площадь пожара пока неизвестна, Брижатый утверждает, что угрозы населенному пункту нет. Видео приводят в соцсетях. 2025-05-13T14:41 true PT0M38S

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происшествия, циолковский (наукоград), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, амурская область, природные пожары в россии, благовещенск