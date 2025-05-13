https://ria.ru/20250513/pozhar-2016607675.html

В Приамурье потушили крупный лесной пожар

В Приамурье потушили крупный лесной пожар - РИА Новости, 13.05.2025

В Приамурье потушили крупный лесной пожар

В Приамурье потушили крупный пожар рядом с трассой Благовещенск — Свободный, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:33:00+03:00

2025-05-13T06:33:00+03:00

2025-05-13T09:28:00+03:00

происшествия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая — РИА Новости. В Приамурье потушили крупный пожар рядом с трассой Благовещенск — Свободный, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности."Трасса Благовещенск — Свободный, возле Москвитино, пожар на землях лесного фонда. Возгорание в 164-м квартале леса на территории Свободненского лесничества обнаружено 12 мая в 08:00 часов (02:00 мск), тогда же началось тушение", — говорится в релизе.Возле села Москвитино Свободненского района водителям приходилось пробираться сквозь огненный коридор. На видео, которое распространяется в соцсетях, с двух сторон трассы видны сотни горящих деревьев на фоне ночной темноты.На месте возгорания работали 12 человек и два автомобиля, угрозы населенным пунктам не возникло.Как сообщал региональный главк МЧС, во вторник в Шимановском округе Приамурья из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. За прошедшие сутки в области зарегистрировали 33 очага горения сухой растительности на общей площади более 1750 гектаров. На всей территории региона установлен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим.

https://ria.ru/20250513/pozhary-2016600438.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лесной пожар у трассы в Приамурье Лесной пожар у трассы в Приамурье 2025-05-13T06:33 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, благовещенск