https://ria.ru/20250513/pozhar-2016607675.html
В Приамурье потушили крупный лесной пожар
В Приамурье потушили крупный лесной пожар - РИА Новости, 13.05.2025
В Приамурье потушили крупный лесной пожар
В Приамурье потушили крупный пожар рядом с трассой Благовещенск — Свободный, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:33:00+03:00
2025-05-13T06:33:00+03:00
2025-05-13T09:28:00+03:00
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая — РИА Новости. В Приамурье потушили крупный пожар рядом с трассой Благовещенск — Свободный, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности."Трасса Благовещенск — Свободный, возле Москвитино, пожар на землях лесного фонда. Возгорание в 164-м квартале леса на территории Свободненского лесничества обнаружено 12 мая в 08:00 часов (02:00 мск), тогда же началось тушение", — говорится в релизе.Возле села Москвитино Свободненского района водителям приходилось пробираться сквозь огненный коридор. На видео, которое распространяется в соцсетях, с двух сторон трассы видны сотни горящих деревьев на фоне ночной темноты.На месте возгорания работали 12 человек и два автомобиля, угрозы населенным пунктам не возникло.Как сообщал региональный главк МЧС, во вторник в Шимановском округе Приамурья из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. За прошедшие сутки в области зарегистрировали 33 очага горения сухой растительности на общей площади более 1750 гектаров. На всей территории региона установлен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20250513/pozhary-2016600438.html
амурская область
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Лесной пожар у трассы в Приамурье
Лесной пожар у трассы в Приамурье
2025-05-13T06:33
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PT0M34S
РИА Новости
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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, благовещенск
Происшествия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Благовещенск
В Приамурье потушили крупный лесной пожар
В Приамурье потушили пожар рядом с трассой Благовещенск — Свободный