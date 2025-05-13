https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016675008.html
В Ленинградской области закрыли кафе после гибели отравившейся девочки
В Ленинградской области закрыли кафе после гибели отравившейся девочки - РИА Новости, 13.05.2025
В Ленинградской области закрыли кафе после гибели отравившейся девочки
Деятельность кафе в Ленобласти приостановлена после гибели девочки в результате отравления, выявлены нарушения, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:13:00+03:00
2025-05-13T12:13:00+03:00
2025-05-13T14:22:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Деятельность кафе в Ленобласти приостановлена после гибели девочки в результате отравления, выявлены нарушения, сообщает пресс-служба СУСК по региону."С учетом выявленных нарушений деятельность кафе приостановлена", - говорится в сообщении ведомства.Ранее СК сообщил, что возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть ребенка (п.п. "б, в" ч.2 ст.238 УК РФ). По предварительным данным, 9 мая 2025 года сотрудники кафе в городе Лодейном Поле Ленинградской области оказали услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. В результате трехлетняя девочка отравилась едой и скончалась в медицинском учреждении.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела с участием следователя, сотрудников Роспотребнадзора, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции. Изъята документация, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти ребенка.
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Кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок
У работников кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, нет санитарных книжек, а еще там нарушены условия хранения продуктов, сообщила прокуратура.
2025-05-13T12:13
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ленинградской области закрыли кафе после гибели отравившейся девочки
В Лодейном Поле приостановили работу кафе после гибели отравившейся девочки