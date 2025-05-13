https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016639331.html

В Ленинградской области ребенок умер от отравления после посещения кафе

В Ленинградской области ребенок умер от отравления после посещения кафе - РИА Новости, 13.05.2025

В Ленинградской области ребенок умер от отравления после посещения кафе

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки после посещения кафе, сообщила пресс-служба регионального главка РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:11:00+03:00

2025-05-13T11:11:00+03:00

2025-05-13T14:29:00+03:00

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки после посещения кафе, сообщила пресс-служба регионального главка СК России."Лодейнопольским межрайонным следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", — говорится в релизе.По предварительным данным, 9 мая девочка отравилась едой в кафе в городе Лодейное Поле и позже умерла в больнице.Работу кафе приостановили. На место выехали следователи, сотрудники Роспотребнадзора, судмедэксперт и полицейские. В заведении изъяли документацию, для установления причин смерти ребенка назначили комплекс судебных экспертиз.Как рассказал источник РИА Новости, в кафе девочка ела картошку. Судя по фотографиям в Сети, в меню кафе на улице Гагарина было два вида картошки: айдахо (по-деревенски) и фри.Прокуратура Ленобласти сообщила, что в кафе выявили многочисленные нарушения: у работников нет санитарных книжек, отсутствуют технологические карты приготовления блюд, нарушены условия хранения продукции.

https://ria.ru/20250430/kafe-2014344337.html

ленинградская область

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Кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок У работников кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, нет санитарных книжек, а еще там нарушены условия хранения продуктов, сообщила прокуратура. 2025-05-13T11:11 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)