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В Ленинградской области ребенок умер от отравления после посещения кафе - РИА Новости, 13.05.2025
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11:11 13.05.2025 (обновлено: 14:29 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016639331.html
В Ленинградской области ребенок умер от отравления после посещения кафе
В Ленинградской области ребенок умер от отравления после посещения кафе - РИА Новости, 13.05.2025
В Ленинградской области ребенок умер от отравления после посещения кафе
В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки после посещения кафе, сообщила пресс-служба регионального главка РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:11:00+03:00
2025-05-13T14:29:00+03:00
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки после посещения кафе, сообщила пресс-служба регионального главка СК России."Лодейнопольским межрайонным следственным отделом &lt;…&gt; возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", — говорится в релизе.По предварительным данным, 9 мая девочка отравилась едой в кафе в городе Лодейное Поле и позже умерла в больнице.Работу кафе приостановили. На место выехали следователи, сотрудники Роспотребнадзора, судмедэксперт и полицейские. В заведении изъяли документацию, для установления причин смерти ребенка назначили комплекс судебных экспертиз.Как рассказал источник РИА Новости, в кафе девочка ела картошку. Судя по фотографиям в Сети, в меню кафе на улице Гагарина было два вида картошки: айдахо (по-деревенски) и фри.Прокуратура Ленобласти сообщила, что в кафе выявили многочисленные нарушения: у работников нет санитарных книжек, отсутствуют технологические карты приготовления блюд, нарушены условия хранения продукции.
https://ria.ru/20250430/kafe-2014344337.html
ленинградская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок
У работников кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, нет санитарных книжек, а еще там нарушены условия хранения продуктов, сообщила прокуратура.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области ребенок умер от отравления после посещения кафе

СК: в Лодейном Поле трехлетняя девочка умерла от отравления после посещения кафе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки после посещения кафе, сообщила пресс-служба регионального главка СК России.
"Лодейнопольским межрайонным следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", — говорится в релизе.
По предварительным данным, 9 мая девочка отравилась едой в кафе в городе Лодейное Поле и позже умерла в больнице.
Работу кафе приостановили. На место выехали следователи, сотрудники Роспотребнадзора, судмедэксперт и полицейские. В заведении изъяли документацию, для установления причин смерти ребенка назначили комплекс судебных экспертиз.
Как рассказал источник РИА Новости, в кафе девочка ела картошку. Судя по фотографиям в Сети, в меню кафе на улице Гагарина было два вида картошки: айдахо (по-деревенски) и фри.
Прокуратура Ленобласти сообщила, что в кафе выявили многочисленные нарушения: у работников нет санитарных книжек, отсутствуют технологические карты приготовления блюд, нарушены условия хранения продукции.
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ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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