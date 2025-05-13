Артефакт XII века нашли на Куликовом поле

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фрагмент бронзовой булавы XII–XIII века обнаружили тульские археологи при раскопках на Куликовом поле. Находка имеет важное значение для воссоздания картины исторических событий русского Средневековья, сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле".Куликово поле в древнерусское время — одна из окраинных русских земель. Богатые черноземные почвы привлекали русских крестьян, и в конце XII века земли в верховьях Дона уже были достаточно плотно заселены. Вместе с деревнями появились и небольшие крепости, в которых находилась администрация и воинские дружины.Археологический сезон 2025 года открылся для исследователей необычной находкой, которая относится к древнерусскому этапу (XII–XIII вв.) заселения Куликова поля, сообщил ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле", заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов."Это единственная находка своего рода для Тульского региона в целом — фрагмент навершия бронзовой булавы, имевшей форму куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами. Такие изделия появляются в XI веке и бытуют вплоть до XIII века", — рассказал он.Булава – это одна из древнейших разновидностей оружия ударно-раздробляющего действия, которая известна буквально с каменного века, отметил заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров. Таким оружием пользовались пехотинцы и конники в рукопашной схватке.Конечно, существовали разновидности этого оружия – от простейших форм, характерных для обычных воинов, до богато украшенных изделий, предназначавшихся для воинской элиты. Такие литые булавы были не только оружием, но и символом военачальника. Мы считаем, что наша находка принадлежала не просто дружиннику, а человеку высокого социального ранга", — подчеркнул он.Археологи предполагают, что находка была связана с каким-то вооруженным столкновением, во время которого булава раскололась от удара, и ее небольшой фрагмент попал в землю Куликова поля. Дело в том, что хрупкое навершие этой булавы, отлитое из высокооловянистой бронзы, не предназначались для непосредственного использования в бою."Это был, скорее, знак власти. Нанести такой булавой удар можно было только в чрезвычайном случае. Удар был достаточно эффективен, но оружие, как мы и видим, могло легко расколоться", — отметил Евгений Столяров.В ближайшее время находка пройдет первичную реставрацию. После этого навершие булавы займет свое место в экспозиции музея.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фрагмент бронзовой булавы XII–XIII века обнаружили тульские археологи при раскопках на Куликовом поле. Находка имеет важное значение для воссоздания картины исторических событий русского Средневековья, сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле".
Куликово поле в древнерусское время — одна из окраинных русских земель. Богатые черноземные почвы привлекали русских крестьян, и в конце XII века земли в верховьях Дона уже были достаточно плотно заселены. Вместе с деревнями появились и небольшие крепости, в которых находилась администрация и воинские дружины.
Археологический сезон 2025 года открылся для исследователей необычной находкой, которая относится к древнерусскому этапу (XII–XIII вв.) заселения Куликова поля, сообщил ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле", заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов.
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"Это единственная находка своего рода для Тульского региона в целом — фрагмент навершия бронзовой булавы, имевшей форму куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами. Такие изделия появляются в XI веке и бытуют вплоть до XIII века", — рассказал он.
Булава – это одна из древнейших разновидностей оружия ударно-раздробляющего действия, которая известна буквально с каменного века, отметил заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров. Таким оружием пользовались пехотинцы и конники в рукопашной схватке.
Конечно, существовали разновидности этого оружия – от простейших форм, характерных для обычных воинов, до богато украшенных изделий, предназначавшихся для воинской элиты. Такие литые булавы были не только оружием, но и символом военачальника. Мы считаем, что наша находка принадлежала не просто дружиннику, а человеку высокого социального ранга", — подчеркнул он.
Археологи предполагают, что находка была связана с каким-то вооруженным столкновением, во время которого булава раскололась от удара, и ее небольшой фрагмент попал в землю Куликова поля. Дело в том, что хрупкое навершие этой булавы, отлитое из высокооловянистой бронзы, не предназначались для непосредственного использования в бою.
"Это был, скорее, знак власти. Нанести такой булавой удар можно было только в чрезвычайном случае. Удар был достаточно эффективен, но оружие, как мы и видим, могло легко расколоться", — отметил Евгений Столяров.
В ближайшее время находка пройдет первичную реставрацию. После этого навершие булавы займет свое место в экспозиции музея.
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