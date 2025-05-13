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Артефакт XII века нашли на Куликовом поле

Артефакт XII века нашли на Куликовом поле - РИА Новости, 13.05.2025

Артефакт XII века нашли на Куликовом поле

Фрагмент бронзовой булавы XII–XIII века обнаружили тульские археологи при раскопках на Куликовом поле. Находка имеет важное значение для воссоздания картины... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:00:00+03:00

2025-05-13T07:00:00+03:00

2025-05-13T07:00:00+03:00

наука

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археология

история

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фрагмент бронзовой булавы XII–XIII века обнаружили тульские археологи при раскопках на Куликовом поле. Находка имеет важное значение для воссоздания картины исторических событий русского Средневековья, сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле".Куликово поле в древнерусское время — одна из окраинных русских земель. Богатые черноземные почвы привлекали русских крестьян, и в конце XII века земли в верховьях Дона уже были достаточно плотно заселены. Вместе с деревнями появились и небольшие крепости, в которых находилась администрация и воинские дружины.Археологический сезон 2025 года открылся для исследователей необычной находкой, которая относится к древнерусскому этапу (XII–XIII вв.) заселения Куликова поля, сообщил ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле", заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов."Это единственная находка своего рода для Тульского региона в целом — фрагмент навершия бронзовой булавы, имевшей форму куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами. Такие изделия появляются в XI веке и бытуют вплоть до XIII века", — рассказал он.Булава – это одна из древнейших разновидностей оружия ударно-раздробляющего действия, которая известна буквально с каменного века, отметил заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров. Таким оружием пользовались пехотинцы и конники в рукопашной схватке.Конечно, существовали разновидности этого оружия – от простейших форм, характерных для обычных воинов, до богато украшенных изделий, предназначавшихся для воинской элиты. Такие литые булавы были не только оружием, но и символом военачальника. Мы считаем, что наша находка принадлежала не просто дружиннику, а человеку высокого социального ранга", — подчеркнул он.Археологи предполагают, что находка была связана с каким-то вооруженным столкновением, во время которого булава раскололась от удара, и ее небольшой фрагмент попал в землю Куликова поля. Дело в том, что хрупкое навершие этой булавы, отлитое из высокооловянистой бронзы, не предназначались для непосредственного использования в бою."Это был, скорее, знак власти. Нанести такой булавой удар можно было только в чрезвычайном случае. Удар был достаточно эффективен, но оружие, как мы и видим, могло легко расколоться", — отметил Евгений Столяров.В ближайшее время находка пройдет первичную реставрацию. После этого навершие булавы займет свое место в экспозиции музея.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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