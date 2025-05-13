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Артефакт XII века нашли на Куликовом поле - РИА Новости, 13.05.2025
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Наука
 
07:00 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/nauka-2016523300.html
Артефакт XII века нашли на Куликовом поле
Артефакт XII века нашли на Куликовом поле - РИА Новости, 13.05.2025
Артефакт XII века нашли на Куликовом поле
Фрагмент бронзовой булавы XII–XIII века обнаружили тульские археологи при раскопках на Куликовом поле. Находка имеет важное значение для воссоздания картины... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:00:00+03:00
2025-05-13T07:00:00+03:00
наука
наука
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что не найдешь в учебнике
куликово поле (заповедник)
алексей воронцов
археология
история
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фрагмент бронзовой булавы XII–XIII века обнаружили тульские археологи при раскопках на Куликовом поле. Находка имеет важное значение для воссоздания картины исторических событий русского Средневековья, сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле".Куликово поле в древнерусское время — одна из окраинных русских земель. Богатые черноземные почвы привлекали русских крестьян, и в конце XII века земли в верховьях Дона уже были достаточно плотно заселены. Вместе с деревнями появились и небольшие крепости, в которых находилась администрация и воинские дружины.Археологический сезон 2025 года открылся для исследователей необычной находкой, которая относится к древнерусскому этапу (XII–XIII вв.) заселения Куликова поля, сообщил ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле", заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов."Это единственная находка своего рода для Тульского региона в целом — фрагмент навершия бронзовой булавы, имевшей форму куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами. Такие изделия появляются в XI веке и бытуют вплоть до XIII века", — рассказал он.Булава – это одна из древнейших разновидностей оружия ударно-раздробляющего действия, которая известна буквально с каменного века, отметил заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров. Таким оружием пользовались пехотинцы и конники в рукопашной схватке.Конечно, существовали разновидности этого оружия – от простейших форм, характерных для обычных воинов, до богато украшенных изделий, предназначавшихся для воинской элиты. Такие литые булавы были не только оружием, но и символом военачальника. Мы считаем, что наша находка принадлежала не просто дружиннику, а человеку высокого социального ранга", — подчеркнул он.Археологи предполагают, что находка была связана с каким-то вооруженным столкновением, во время которого булава раскололась от удара, и ее небольшой фрагмент попал в землю Куликова поля. Дело в том, что хрупкое навершие этой булавы, отлитое из высокооловянистой бронзы, не предназначались для непосредственного использования в бою."Это был, скорее, знак власти. Нанести такой булавой удар можно было только в чрезвычайном случае. Удар был достаточно эффективен, но оружие, как мы и видим, могло легко расколоться", — отметил Евгений Столяров.В ближайшее время находка пройдет первичную реставрацию. После этого навершие булавы займет свое место в экспозиции музея.
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РИА Новости
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наука, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, куликово поле (заповедник), алексей воронцов, археология, история, тульская область, российская академия наук
Наука, Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Куликово поле (заповедник), Алексей Воронцов, Археология, история, Тульская область, Российская академия наук

Артефакт XII века нашли на Куликовом поле

© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент навершия бронзовой булавы
Фрагмент навершия бронзовой булавы - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фрагмент бронзовой булавы XII–XIII века обнаружили тульские археологи при раскопках на Куликовом поле. Находка имеет важное значение для воссоздания картины исторических событий русского Средневековья, сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле".
Куликово поле в древнерусское время — одна из окраинных русских земель. Богатые черноземные почвы привлекали русских крестьян, и в конце XII века земли в верховьях Дона уже были достаточно плотно заселены. Вместе с деревнями появились и небольшие крепости, в которых находилась администрация и воинские дружины.
Археологический сезон 2025 года открылся для исследователей необычной находкой, которая относится к древнерусскому этапу (XII–XIII вв.) заселения Куликова поля, сообщил ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле", заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов.
«
"Это единственная находка своего рода для Тульского региона в целом — фрагмент навершия бронзовой булавы, имевшей форму куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами. Такие изделия появляются в XI веке и бытуют вплоть до XIII века", — рассказал он.
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент навершия бронзовой булавы
Фрагмент навершия бронзовой булавы - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
Фрагмент навершия бронзовой булавы
Булава – это одна из древнейших разновидностей оружия ударно-раздробляющего действия, которая известна буквально с каменного века, отметил заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров. Таким оружием пользовались пехотинцы и конники в рукопашной схватке.
Конечно, существовали разновидности этого оружия – от простейших форм, характерных для обычных воинов, до богато украшенных изделий, предназначавшихся для воинской элиты. Такие литые булавы были не только оружием, но и символом военачальника. Мы считаем, что наша находка принадлежала не просто дружиннику, а человеку высокого социального ранга", — подчеркнул он.
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент навершия бронзовой булавы
Фрагмент навершия бронзовой булавы
Фрагмент навершия бронзовой булавы
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 2
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент навершия бронзовой булавы
Фрагмент навершия бронзовой булавы
Фрагмент навершия бронзовой булавы
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 2
Фрагмент навершия бронзовой булавы
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 2
Фрагмент навершия бронзовой булавы
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 2
Археологи предполагают, что находка была связана с каким-то вооруженным столкновением, во время которого булава раскололась от удара, и ее небольшой фрагмент попал в землю Куликова поля. Дело в том, что хрупкое навершие этой булавы, отлитое из высокооловянистой бронзы, не предназначались для непосредственного использования в бою.
"Это был, скорее, знак власти. Нанести такой булавой удар можно было только в чрезвычайном случае. Удар был достаточно эффективен, но оружие, как мы и видим, могло легко расколоться", — отметил Евгений Столяров.
В ближайшее время находка пройдет первичную реставрацию. После этого навершие булавы займет свое место в экспозиции музея.
 
НаукаНаукаСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеКуликово поле (заповедник)Алексей ВоронцовАрхеологияисторияТульская областьРоссийская академия наук
 
 
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