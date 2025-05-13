https://ria.ru/20250513/nauka-2016495886.html

Ученые предложили российский материал для стоматологии

Ученые предложили российский материал для стоматологии - РИА Новости, 13.05.2025

Ученые предложили российский материал для стоматологии

Опытный образец высокопрочного материала на основе диоксида циркония получили ученые СФУ. Авторы разработки считают, что его можно использовать для замены... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Опытный образец высокопрочного материала на основе диоксида циркония получили ученые СФУ. Авторы разработки считают, что его можно использовать для замены импортного сырья в производстве имплантантов, а также некоторых деталей горнодобывающего оборудования и микроэлектроники, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Керамический материал диоксид циркония (ZrO2), из которого производят стоматологические имплантанты, микроэлектронику и детали горного оборудования, получают из природного минерала зеленоватого или желтого цвета бадделеита. Месторождения бадделеита есть в ЮАР, Бразилии и России, что дает возможность для частичной или полной замены импортного диоксида циркония на отечественный, отмечают ученые Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (СФУ)."Это проект по импортозамещению. Сегодня в мире диоксид циркония высокой очистки производит ограниченное количество компаний. В основном его используют для изготовления зубных имплантантов. Мы заинтересованы в создании собственного материала, который может стать сырьем для отечественных медицинских изделий, в том числе для стоматологии и ортопедической хирургии", — рассказал руководитель исследования, заведующий кафедрой ЮНЕСКО "Новые материалы и технологии" СФУ Игорь Карпов.По словам ученого, недостаточно получить порошок диоксида циркония высокой очистки, необходимо также стабилизировать его фазовый состав и свойства. Дело в том, что самые востребованные прочные фазы этого материала формируются при температуре выше 1200 ℃, а при их остывании требуемые свойства быстро теряются. Чтобы "закрепить" результат нагревания, нужно зафиксировать материал, к примеру, оксидом иттрия.Сегодня ученые СФУ отрабатывают технологию перевода бадделеитового сырья в водорастворимое состояние и стабилизацию его оксидом иттрия, изучают химический, фазовый и гранулометрический состав материала, экспериментируют с очисткой."В зависимости от степени очистки из нашего материала можно будет формовать детали для шаровых мельниц, измельчающих руду на горно-металлургическом производстве и в геохимической промышленности, или решать различные задачи микроэлектроники. В стоматологии диоксид циркония выгодно отличается от других материалов, поскольку он становится еще более прочным из-за постоянной жевательной нагрузки. Поэтому из него можно делать как одиночные коронки, мостовидные протезы, детали для имплантатов, так и высокоэстетичные виниры, востребованные в современной эстетической стоматологии", — сообщил Карпов.Еще одно перспективное направление для применения оксида циркония — изготовление деталей искусственного тазобедренного сустава. Продукция такого рода высоко востребована, а импортные медицинские изделия практически не поставляются на российский рынок. Ученые СФУ намерены разработать технологию производства "суставных" прототипов на базе собственной лаборатории.Диоксид циркония достаточно стабилен, обладает прогнозируемой усадкой при заданных параметрах фазового и гранулометрического состава. Это важно для сложных ортопедических конструкций. Мы сейчас работаем над способами управления свойствами этого материала, что определяет эксплуатационные характеристики будущих изделий, — пояснил Карпов.В планах ученых СФУ создать на базе университета опытное производство, на котором будет отрабатываться технология получения материалов на основе диоксида циркония с заданными свойствами. Авторы утверждают, что их разработки будут доступны для трансферта.

https://ria.ru/20250429/nauka-2013408110.html

https://ria.ru/20240506/nauka-1943655365.html

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