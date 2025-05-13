https://ria.ru/20250513/moskva-2016597912.html

Стал известен график отключения горячей воды в Москве

Стал известен график отключения горячей воды в Москве - РИА Новости, 13.05.2025

Стал известен график отключения горячей воды в Москве

Отключения горячей воды начались в Москве 12 мая, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T03:30:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отключения горячей воды начались в Москве 12 мая, выяснил корреспондент РИА Новости. Горячую воду ежегодно отключают в Москве для проведения профилактических работ в период с мая по конец августа. Так, с 12 мая горячая вода отключена в отдельных домах в районе Раменки на западе Москвы. А уже 13 мая воду отключают в ряде домов в районах Академический и Косино-Ухтомский. Период отключения традиционно составит не более 10 дней. "Горячей воды не будет с 14.00 часов 12 мая до 13.59 часов 22 мая", - сообщается на портале МОЭК при проверке одного из адресов.

https://ria.ru/20250503/gosduma-2014730044.html

https://ria.ru/20250507/moskva-1787349847.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, моэк