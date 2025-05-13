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Стал известен график отключения горячей воды в Москве - РИА Новости, 13.05.2025
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03:30 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/moskva-2016597912.html
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Стал известен график отключения горячей воды в Москве - РИА Новости, 13.05.2025
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Отключения горячей воды начались в Москве 12 мая, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отключения горячей воды начались в Москве 12 мая, выяснил корреспондент РИА Новости. Горячую воду ежегодно отключают в Москве для проведения профилактических работ в период с мая по конец августа. Так, с 12 мая горячая вода отключена в отдельных домах в районе Раменки на западе Москвы. А уже 13 мая воду отключают в ряде домов в районах Академический и Косино-Ухтомский. Период отключения традиционно составит не более 10 дней. "Горячей воды не будет с 14.00 часов 12 мая до 13.59 часов 22 мая", - сообщается на портале МОЭК при проверке одного из адресов.
https://ria.ru/20250503/gosduma-2014730044.html
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общество, москва, моэк
Общество, Москва, МОЭК
Стал известен график отключения горячей воды в Москве

В Москве 12 мая начались отключения горячей воды

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушка греет воду на плите
Девушка греет воду на плите - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка греет воду на плите. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отключения горячей воды начались в Москве 12 мая, выяснил корреспондент РИА Новости.
Горячую воду ежегодно отключают в Москве для проведения профилактических работ в период с мая по конец августа.
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Так, с 12 мая горячая вода отключена в отдельных домах в районе Раменки на западе Москвы. А уже 13 мая воду отключают в ряде домов в районах Академический и Косино-Ухтомский. Период отключения традиционно составит не более 10 дней.
"Горячей воды не будет с 14.00 часов 12 мая до 13.59 часов 22 мая", - сообщается на портале МОЭК при проверке одного из адресов.
Отключение горячей воды в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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