https://ria.ru/20250513/moskva-2016597912.html
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Стал известен график отключения горячей воды в Москве - РИА Новости, 13.05.2025
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Отключения горячей воды начались в Москве 12 мая, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:30:00+03:00
2025-05-13T03:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отключения горячей воды начались в Москве 12 мая, выяснил корреспондент РИА Новости. Горячую воду ежегодно отключают в Москве для проведения профилактических работ в период с мая по конец августа. Так, с 12 мая горячая вода отключена в отдельных домах в районе Раменки на западе Москвы. А уже 13 мая воду отключают в ряде домов в районах Академический и Косино-Ухтомский. Период отключения традиционно составит не более 10 дней. "Горячей воды не будет с 14.00 часов 12 мая до 13.59 часов 22 мая", - сообщается на портале МОЭК при проверке одного из адресов.
https://ria.ru/20250503/gosduma-2014730044.html
https://ria.ru/20250507/moskva-1787349847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, моэк
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
В Москве 12 мая начались отключения горячей воды