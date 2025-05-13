https://ria.ru/20250513/moskva-1787349847.html

Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии

График отключения горячей воды в Москве 2025: адреса, сроки, расписание и инфографика

Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии

Отключение горячей воды в Москве - это ежегодная профилактическая мера для проведения обслуживания систем теплоснабжения. Где найти расписание, как жители... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:07:00+03:00

2025-05-13T14:07:00+03:00

2025-05-13T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Отключение горячей воды в Москве - это ежегодная профилактическая мера для проведения обслуживания систем теплоснабжения. Где найти расписание, как жители города могут проверить график отключений в 2025 году по адресу дома, какие сроки планового обслуживания определил МОЭК и в каких домах горячая вода отключаться не будет, — в материале РИА. Отключение горячей воды в МосквеПлановые отключения проходят по всей России, столица – не исключение, здесь каждый год отключают горячую воду для проведения профилактических работ в системе отопления. В 2025 году максимальный срок в Москве не может превышать 10 суток.Зачем отключаютЕжегодно горячую воду отключают для того, чтобы подготовить коммуникации к новому отопительному сезону. Централизованное теплоснабжение – сложная система и состоит из множества элементов, которые включают в себя тепловые станции, пункты, магистральные и разводящие сети. Их бесперебойная работа зависит от качественной профилактики."Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", – говорит заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Когда отключаютОтключения горячей воды начинаются в мае после окончания отопительного сезона и продолжаются до конца августа. Посмотреть даты отключения по конкретному адресу в Москве можно на официальном портале ПОА “МОЭК”. Представители компании предупреждают, что графики могут корректироваться.На какой срок отключаютДо 2011 года горячую воду в Москве отключали максимум на 21 день, после – на две недели, в настоящее время для устранения неисправностей и технического обслуживания специалистам достаточно десяти дней. В современных многоквартирных домах, расположенных в новых микрорайонах, срок отключения может быть сокращен до минимального, так как там установлены новые тепловые пункты. Обслуживание старого оборудования требует больше времени, поэтому количество дней, отведенных на профилактику, может заметно отличаться в разных районах, улицах и даже соседних домах, но в любом случае оно не будет превышать 10 дней.График отключения горячей воды в МосквеГрафик отключений горячей воды публикуется на официальном портале мэра города, на сайте Московской объединенной энергетической компании и в мобильном приложении "Моя Москва". Для того чтобы узнать точные даты и время, москвичи должны ввести в специально отведенную для этого строку адрес своего дома. Мобильное приложение позволяет добавить даты в календарь телефона, а сайт мэра Москвы – настроить уведомление в разделе "Подписки". Помимо этого, каждая управляющая компания предупреждает жителей города о предстоящих датах отключения.Кроме того, жители города могут позвонить по бесплатному номеру телефона +7 495 777-77-77 в единую справочную службу московского правительства и задать вопрос голосовому помощнику, который сообщит дату и время начала профилактики.Как подготовиться к отключению горячей водыЕсли в квартире установлены счетчики, лучше перекрыть стояк горячей воды на все время отключения. Можно не заметить ее отсутствие, считают эксперты, если установлен проточный или накопительный электрический водонагреватель либо газовая колонка. Многие жители предпочитают по старинке нагревать воду на плите, уезжать на этот период на дачу, ходить в баню или к родным, чтобы искупаться.В каких домах не отключаютДома, которые имеют альтернативное водоснабжение, могут отключать на очень короткий промежуток времени или один раз в несколько лет, там предусмотрены резервные трубы, по которым жителям поступает горячая вода, пока основная система находится на профилактике. Но полностью обойтись без отключений невозможно, так как любое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.Надо ли платить за период отключенияТак как оплата горячего и холодного водоснабжения происходит в соответствии с показаниями индивидуальных и общедомовых счетчиков, рекомендуется на время отсутствия горячей воды перекрыть трубу, по которой она поступает в квартиру, и пользоваться вентилем на кране, отвечающим за холодную воду. Часто управляющая компания самостоятельно закрывает внутридомовую задвижку.В случае если отключение горячей воды было внеплановым, москвичи могут подать на перерасчет оплаты. Если температура горячей воды ниже 40 градусов, оплачивать ее нужно по тарифу холодной.Что делать, если воду не включилиПо некоторым причинам график подачи горячей воды может быть сдвинут, но не более чем на четыре дня (СанПин 2.1.4.2496-09 “Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”). Если срок истек, а из крана поступает только холодная вода, необходимо обратиться в ПАО “МОЭК”, управляющую компанию или набрать номер единой диспетчерской службы.Контакты специальных службПри отключении не по графику или в случае несоответствия температуры горячей воды нормам (ниже 60 и выше 75 градусов) любой житель Москвы может обратиться с вопросом по следующим контактным данным:

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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