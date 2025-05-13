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Нидерландский журналист счел решение ИКАО по MH17 попыткой очернить Россию - РИА Новости, 13.05.2025
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17:28 13.05.2025 (обновлено: 17:31 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/mh17-2016726191.html
Нидерландский журналист счел решение ИКАО по MH17 попыткой очернить Россию
Нидерландский журналист счел решение ИКАО по MH17 попыткой очернить Россию - РИА Новости, 13.05.2025
Нидерландский журналист счел решение ИКАО по MH17 попыткой очернить Россию
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не проводила собственного расследования дела о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, ее решение... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:28:00+03:00
2025-05-13T17:31:00+03:00
в мире
россия
нидерланды
украина
международная организация гражданской авиации
донецкая народная республика
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ГААГА, 13 мая - РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не проводила собственного расследования дела о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, ее решение базируется на результатах возглавляемой Нидерландами следственной группы, целью нового дела является в очередной раз очернить Россию, заявил РИА Новости независимый нидерландский журналист и автор двух книг о крушении MH17 Эрик ван де Бейк. В понедельник кабмин Нидерландов заявил, что совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях родственникам погибших. Нидерланды и Австралия в этой связи просят Совет ИКАО обязать Россию вступить с ними в переговоры. Россия всегда отвергала утверждения о причастности к катастрофе, заявляя, что ракета, сбившая лайнер, была запущена с подконтрольной Киеву территории. Эрик ван де Бейк присутствовал на всех 69 заседаниях окружного суда Гааги по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing. В 2022 и 2024 годах он выпустил две книги, посвященные авиакатастрофе - "MH17: суть дела" (MH17, de onderste steen) и "MH17: обман" (Het MH17 bedrog). "Совместная следственная группа (ССГ) руководила уголовным расследованием авиакатастрофы MH17. Еще тогда правительство Нидерландов и прокуратура страны заявили, что этот отчет имеет важное значение для ИКАО. То есть ИКАО не проводила никакого собственного расследования. Эта организация просто использовала результаты расследования ССГ", - отметил ван де Бейк. Как напомнил собеседник агентства, в своих книгах он уже отмечал, что нет никаких убедительных, не говоря уже о неопровержимых, доказательств виновности России в этой трагедии. "Дело MH17 - это политизированное дело. Не только в Нидерландах, но и в России, я думаю. В любом случае, я считаю, что голландцы используют катастрофу MH17, чтобы очернить Россию. По словам нашего министра иностранных дел Каспара Велдкампа, это шаг к справедливости для родственников погибших. Но на мой взгляд, MH17 просто используется против России, чтобы очернить ее в очередной раз", - считает журналист. По его словам, правительства Нидерландов и Австралии знают, что бесполезно снова пытаться заставить Россию выплатить компенсацию родственникам. "Они знают, что это бесполезно, но все равно пытаются снова это сделать, но на этот раз уже через ИКАО. Я считаю, что все это происходит по политическим мотивам", - резюмировал ван де Бейк. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. Замгенпрокурора России Николай Винниченко сообщал о том, что РФ передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис сообщил, что Россия предоставила совету все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос. Российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так, в ходе судебного процесса в Нидерландах судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Он также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в Интернете". При этом в министерстве обороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Как заявляли в оборонном ведомстве в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины – это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает. В июле 2024 года посольство России в Нидерландах заявляло о том, что "не поддается объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине", которая отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, не смогла объяснить, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии.
https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html
https://ria.ru/20240717/mh17-1960175804.html
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в мире, россия, нидерланды, украина, международная организация гражданской авиации, донецкая народная республика
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Международная организация гражданской авиации, Донецкая Народная Республика
Нидерландский журналист счел решение ИКАО по MH17 попыткой очернить Россию

Журналист ван де Бейк: ИКАО делом об MH17 хотела лишь очернить Россию

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 13 мая - РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не проводила собственного расследования дела о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, ее решение базируется на результатах возглавляемой Нидерландами следственной группы, целью нового дела является в очередной раз очернить Россию, заявил РИА Новости независимый нидерландский журналист и автор двух книг о крушении MH17 Эрик ван де Бейк.
В понедельник кабмин Нидерландов заявил, что совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях родственникам погибших. Нидерланды и Австралия в этой связи просят Совет ИКАО обязать Россию вступить с ними в переговоры. Россия всегда отвергала утверждения о причастности к катастрофе, заявляя, что ракета, сбившая лайнер, была запущена с подконтрольной Киеву территории.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17
Эрик ван де Бейк присутствовал на всех 69 заседаниях окружного суда Гааги по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing. В 2022 и 2024 годах он выпустил две книги, посвященные авиакатастрофе - "MH17: суть дела" (MH17, de onderste steen) и "MH17: обман" (Het MH17 bedrog).
"Совместная следственная группа (ССГ) руководила уголовным расследованием авиакатастрофы MH17. Еще тогда правительство Нидерландов и прокуратура страны заявили, что этот отчет имеет важное значение для ИКАО. То есть ИКАО не проводила никакого собственного расследования. Эта организация просто использовала результаты расследования ССГ", - отметил ван де Бейк.
Как напомнил собеседник агентства, в своих книгах он уже отмечал, что нет никаких убедительных, не говоря уже о неопровержимых, доказательств виновности России в этой трагедии.
"Дело MH17 - это политизированное дело. Не только в Нидерландах, но и в России, я думаю. В любом случае, я считаю, что голландцы используют катастрофу MH17, чтобы очернить Россию. По словам нашего министра иностранных дел Каспара Велдкампа, это шаг к справедливости для родственников погибших. Но на мой взгляд, MH17 просто используется против России, чтобы очернить ее в очередной раз", - считает журналист.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Россия не причастна к крушению рейса МН17, заявило посольство в Гааге
17 июля 2024, 09:53
По его словам, правительства Нидерландов и Австралии знают, что бесполезно снова пытаться заставить Россию выплатить компенсацию родственникам.
"Они знают, что это бесполезно, но все равно пытаются снова это сделать, но на этот раз уже через ИКАО. Я считаю, что все это происходит по политическим мотивам", - резюмировал ван де Бейк.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Кремле высказались о выводах по делу MH17
Вчера, 12:55
В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
Замгенпрокурора России Николай Винниченко сообщал о том, что РФ передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис сообщил, что Россия предоставила совету все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Гаага выгораживает Киев в деле о крушении MH17, заявили в посольстве России
17 июля 2024, 09:26
Российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так, в ходе судебного процесса в Нидерландах судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Он также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в Интернете". При этом в министерстве обороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Как заявляли в оборонном ведомстве в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины – это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.
В июле 2024 года посольство России в Нидерландах заявляло о том, что "не поддается объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине", которая отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, не смогла объяснить, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии.
Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики.

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины.

Люди на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.

Памятные мероприятия на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Они являлись гражданами десяти стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 - Малайзии, 27 - Австралии.

Мемориал на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

Они являлись гражданами десяти стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 - Малайзии, 27 - Австралии.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

17 июня 2024 года Министерство иностранных дел сообщило, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.

Памятные мероприятия на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

17 июня 2024 года Министерство иностранных дел сообщило, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Российское посольство в Гааге отметило, что истинные обстоятельства трагедии так и не установлены, а само дело отличается высокой степенью политизации.

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

Российское посольство в Гааге отметило, что истинные обстоятельства трагедии так и не установлены, а само дело отличается высокой степенью политизации.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 6

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 6

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 6

При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 6

Они являлись гражданами десяти стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 - Малайзии, 27 - Австралии.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 6

17 июня 2024 года Министерство иностранных дел сообщило, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 6

Российское посольство в Гааге отметило, что истинные обстоятельства трагедии так и не установлены, а само дело отличается высокой степенью политизации.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
В миреРоссияНидерландыУкраинаМеждународная организация гражданской авиацииДонецкая Народная Республика
 
 
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