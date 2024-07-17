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Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17

Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17 - РИА Новости, 17.07.2024

Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17

Десять лет назад, 17 июля 2014 года, в Донбассе потерпел крушение рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:40

2024-07-17T17:40

2024-07-17T18:29

фото

mh17. расследование

россия

нидерланды

австралия

международная организация гражданской авиации

boeing 777

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Десять лет назад, 17 июля 2014 года, в Донбассе потерпел крушение рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

россия

нидерланды

австралия

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2024

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