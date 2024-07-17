Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики.
Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики.
Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины.
Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины.
При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.
При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.
Они являлись гражданами десяти стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 - Малайзии, 27 - Австралии.
Они являлись гражданами десяти стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 - Малайзии, 27 - Австралии.
17 июня 2024 года Министерство иностранных дел сообщило, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.
17 июня 2024 года Министерство иностранных дел сообщило, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.
Российское посольство в Гааге отметило, что истинные обстоятельства трагедии так и не установлены, а само дело отличается высокой степенью политизации.
Российское посольство в Гааге отметило, что истинные обстоятельства трагедии так и не установлены, а само дело отличается высокой степенью политизации.