Рейтинг@Mail.ru
Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17 - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 17.07.2024 (обновлено: 18:29 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/mh17-1960295888.html
Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17
Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17 - РИА Новости, 17.07.2024
Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17
Десять лет назад, 17 июля 2014 года, в Донбассе потерпел крушение рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:40
2024-07-17T18:29
фото
mh17. расследование
россия
нидерланды
австралия
международная организация гражданской авиации
boeing 777
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960292070_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_13a4e458770b8ac7ef7a1c9cea9057fd.jpg
Десять лет назад, 17 июля 2014 года, в Донбассе потерпел крушение рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.
россия
нидерланды
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960292070_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_088047d7862b4877fca597d6fb0f627f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, mh17. расследование, россия, нидерланды, австралия, международная организация гражданской авиации, boeing 777
Фото, MH17. Расследование, Россия, Нидерланды, Австралия, Международная организация гражданской авиации, Boeing 777

Акция памяти в ДНР на месте крушения Boeing MH17

Читать ria.ru в
Десять лет назад, 17 июля 2014 года, в Донбассе потерпел крушение рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики.

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины.

Люди на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.

Памятные мероприятия на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Они являлись гражданами десяти стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 - Малайзии, 27 - Австралии.

Мемориал на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

Они являлись гражданами десяти стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 - Малайзии, 27 - Австралии.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

17 июня 2024 года Министерство иностранных дел сообщило, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.

Памятные мероприятия на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

17 июня 2024 года Министерство иностранных дел сообщило, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу крушения Boeing MH17, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Российское посольство в Гааге отметило, что истинные обстоятельства трагедии так и не установлены, а само дело отличается высокой степенью политизации.

Люди возлагают цветы к мемориалу на памятных мероприятиях на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-777 (MH17) в селе Грабово Донецкой Народной Республики

Российское посольство в Гааге отметило, что истинные обстоятельства трагедии так и не установлены, а само дело отличается высокой степенью политизации.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
ФотоMH17. РасследованиеРоссияНидерландыАвстралияМеждународная организация гражданской авиацииBoeing 777
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала