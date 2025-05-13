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В ФОМС рассказали, почему могут аннулировать полис ОМС - РИА Новости, 13.05.2025
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01:50 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/meditsina-2016593355.html
В ФОМС рассказали, почему могут аннулировать полис ОМС
В ФОМС рассказали, почему могут аннулировать полис ОМС - РИА Новости, 13.05.2025
В ФОМС рассказали, почему могут аннулировать полис ОМС
Полис ОМС может быть аннулирован в случае смерти застрахованного и лишения гражданства РФ, а несостыковки возникают из-за ошибок в данных, допущенных при выдаче РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:50:00+03:00
2025-05-13T01:50:00+03:00
общество
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полис ОМС может быть аннулирован в случае смерти застрахованного и лишения гражданства РФ, а несостыковки возникают из-за ошибок в данных, допущенных при выдаче полиса, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Ранее вице-президент ВСС Роман Щеглеватых сообщал РИА Новости, что россияне сталкиваются с аннулированием полисов обязательного медицинского страхования из-за ошибок в учёте их личных данных. "В системе ОМС полис может быть аннулирован только в случае смерти застрахованного, лишения гражданства Российской Федерации, а для граждан иностранных государств это окончание разрешения на временное пребывание или аннулирование вида на жительство, лишение статуса беженца", - рассказали в ФОМС. Там добавили, что полис ОМС также приостанавливается на время поступления на военную службу. "Других причин для аннулирования нет, и застрахованные в полной мере имеют право на получение всех видов медицинской помощи, оказываемых в рамках ОМС", - пояснили в пресс-службе. Там рассказали, что сейчас в системе ОМС застрахованы 146 миллионов человек. Исключительно в цифровом виде полис имеют 24 миллиона граждан, он выглядит как индивидуальный штрих-код, который можно увидеть в личном кабинете на портале "Госуслуги". "Иногда бывает, что человек по запросу на "Госуслугах" не может получить номер своего полиса и электронный штрих-код. Почему так случается и что делать? Чаще всего причина - старые документы, удостоверяющие личность, либо их отсутствие", - пояснили в ФОМС. Там уточнили, что ранее законодательство не требовало для страхования в системе ОМС предъявлять паспортные данные, СНИЛС, указывать место проживания, контактные данные. В 2010 году был принят новый закон об обязательном медицинском страховании, который гарантировал россиянам, что полис действует на территории всей страны. "Начался процесс постепенной замены старых полисов. Но по разным причинам он затронул не всех граждан. Например, кто-то попросту долгое время не соприкасался с государственной медициной и поэтому не обновил полис", - рассказали в пресс-службе. В конце 2022 года в РФ был создан и заработал Единый регистр застрахованных лиц, напомнили в ФОМС. Так, весь массив данных подняли на федеральный уровень, поместили в одну базу. Это дало возможность по системе межведомственного электронного взаимодействия работать с МВД, с Социальным фондом, Единым регистром населения (ЕРН), органами ЗАГСа. "Но в некоторых случаях из-за ошибок в данных, допущенных при выдаче полиса ОМС, сейчас возникают несостыковки. Автоматизированные системы обработки информации могут не распознать, что речь идет об одном и том же человеке. Если вы не увидели номер полиса ОМС у себя личном кабинете на Едином портале государственных услуг, то следуйте инструкции, размещенной в подсказках", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что через платформу обратной связи обращение придет в страховую медицинскую организацию либо территориальный фонд обязательного медицинского страхования, и проблема будет решена.
https://ria.ru/20250430/oms-2014224051.html
https://ria.ru/20250321/foms-2006424820.html
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общество, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
В ФОМС рассказали, почему могут аннулировать полис ОМС

ФОМС: полис ОМС аннулируют в случае смерти застрахованного и лишения гражданства

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкВыдача полисов ОМС
Выдача полисов ОМС - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Выдача полисов ОМС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полис ОМС может быть аннулирован в случае смерти застрахованного и лишения гражданства РФ, а несостыковки возникают из-за ошибок в данных, допущенных при выдаче полиса, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Ранее вице-президент ВСС Роман Щеглеватых сообщал РИА Новости, что россияне сталкиваются с аннулированием полисов обязательного медицинского страхования из-за ошибок в учёте их личных данных.
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"В системе ОМС полис может быть аннулирован только в случае смерти застрахованного, лишения гражданства Российской Федерации, а для граждан иностранных государств это окончание разрешения на временное пребывание или аннулирование вида на жительство, лишение статуса беженца", - рассказали в ФОМС.
Там добавили, что полис ОМС также приостанавливается на время поступления на военную службу.
"Других причин для аннулирования нет, и застрахованные в полной мере имеют право на получение всех видов медицинской помощи, оказываемых в рамках ОМС", - пояснили в пресс-службе.
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Там рассказали, что сейчас в системе ОМС застрахованы 146 миллионов человек. Исключительно в цифровом виде полис имеют 24 миллиона граждан, он выглядит как индивидуальный штрих-код, который можно увидеть в личном кабинете на портале "Госуслуги".
"Иногда бывает, что человек по запросу на "Госуслугах" не может получить номер своего полиса и электронный штрих-код. Почему так случается и что делать? Чаще всего причина - старые документы, удостоверяющие личность, либо их отсутствие", - пояснили в ФОМС.
Там уточнили, что ранее законодательство не требовало для страхования в системе ОМС предъявлять паспортные данные, СНИЛС, указывать место проживания, контактные данные. В 2010 году был принят новый закон об обязательном медицинском страховании, который гарантировал россиянам, что полис действует на территории всей страны.
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"Начался процесс постепенной замены старых полисов. Но по разным причинам он затронул не всех граждан. Например, кто-то попросту долгое время не соприкасался с государственной медициной и поэтому не обновил полис", - рассказали в пресс-службе.
В конце 2022 года в РФ был создан и заработал Единый регистр застрахованных лиц, напомнили в ФОМС. Так, весь массив данных подняли на федеральный уровень, поместили в одну базу. Это дало возможность по системе межведомственного электронного взаимодействия работать с МВД, с Социальным фондом, Единым регистром населения (ЕРН), органами ЗАГСа.
"Но в некоторых случаях из-за ошибок в данных, допущенных при выдаче полиса ОМС, сейчас возникают несостыковки. Автоматизированные системы обработки информации могут не распознать, что речь идет об одном и том же человеке. Если вы не увидели номер полиса ОМС у себя личном кабинете на Едином портале государственных услуг, то следуйте инструкции, размещенной в подсказках", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что через платформу обратной связи обращение придет в страховую медицинскую организацию либо территориальный фонд обязательного медицинского страхования, и проблема будет решена.
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