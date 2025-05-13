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Эксперт оценил вероятность ядерной эскалации между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 13.05.2025
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11:18 13.05.2025 (обновлено: 11:42 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/indiya-2016640320.html
Эксперт оценил вероятность ядерной эскалации между Индией и Пакистаном
Эксперт оценил вероятность ядерной эскалации между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 13.05.2025
Эксперт оценил вероятность ядерной эскалации между Индией и Пакистаном
Исламабад может ответить ядерным оружием, если Нью-Дели попытается реализовать проекты по отводу вод из Пакистана, так как от этих вод зависит существование... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:18:00+03:00
2025-05-13T11:42:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
российская академия наук
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Исламабад может ответить ядерным оружием, если Нью-Дели попытается реализовать проекты по отводу вод из Пакистана, так как от этих вод зависит существование страны, заявил в беседе с РИА Новости руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. "Если даже Индия попытается каким-то образом реализовать сложные инфраструктурные проекты по отводу воды из западных притоков, что потребует не одного десятилетия работы, есть шанс, что Пакистан ответит на это ядерной эскалацией, потому что непосредственно от этих вод зависит вообще существование Пакистана", - сказал Куприянов. Кроме того, эксперт отметил, что Индия не может использовать перекрытие вод в качестве рычага давления на Пакистан. "Индийская сторона физически не может организовать перекрытие воды в трех западных притоках Инда, включая сам Инд, в тех реках, которые относятся к Пакистану. То есть, по сути, у Индии нет рычагов давления на Пакистан, вода не относится к этим рычагам", - добавил Куприянов. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
https://ria.ru/20250511/pakistan-2016323796.html
https://ria.ru/20250425/voda-2013319571.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, российская академия наук, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Российская академия наук, Операция Синдур в Пакистане
Эксперт оценил вероятность ядерной эскалации между Индией и Пакистаном

Куприянов: Пакистан ответит ядерным ударом, если Индия реализует отвод вод

© AP Photo / K.M. ChaudaryИндийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Исламабад может ответить ядерным оружием, если Нью-Дели попытается реализовать проекты по отводу вод из Пакистана, так как от этих вод зависит существование страны, заявил в беседе с РИА Новости руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
"Если даже Индия попытается каким-то образом реализовать сложные инфраструктурные проекты по отводу воды из западных притоков, что потребует не одного десятилетия работы, есть шанс, что Пакистан ответит на это ядерной эскалацией, потому что непосредственно от этих вод зависит вообще существование Пакистана", - сказал Куприянов.
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Кроме того, эксперт отметил, что Индия не может использовать перекрытие вод в качестве рычага давления на Пакистан.
"Индийская сторона физически не может организовать перекрытие воды в трех западных притоках Инда, включая сам Инд, в тех реках, которые относятся к Пакистану. То есть, по сути, у Индии нет рычагов давления на Пакистан, вода не относится к этим рычагам", - добавил Куприянов.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
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