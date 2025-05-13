https://ria.ru/20250513/gosizmene-2016684429.html
На жителя Волгограда завели дело о госизмене
На жителя Волгограда завели дело о госизмене - РИА Новости, 13.05.2025
На жителя Волгограда завели дело о госизмене
Уголовное дело о госизмене возбудили против жителя Волгограда, сделавшего фото и видео складов с боеприпасами для передачи сведений украинским спецслужбам,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:49:00+03:00
2025-05-13T14:49:00+03:00
2025-05-13T14:49:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбудили против жителя Волгограда, сделавшего фото и видео складов с боеприпасами для передачи сведений украинским спецслужбам, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, 50-летний житель Волгограда, который с 2017 года является сторонником террористической организации, подписался на проукраинский Telegram-канал и предложил его администраторам помощь в антироссийской деятельности. По информации ФСБ, мужчина в конце 2024 года снял фото и видео складов с боеприпасами в Волгограде, также он планировал передавать украинским спецслужбам информацию о расположении войсковых частей и о движении автоколонн ВС РФ. Волгоградец был задержан. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена – ред.)", - говорится в сообщении ФСБ.
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волгоград, россия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Волгоград, Россия, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
На жителя Волгограда завели дело о госизмене
УФСБ по Волгоградской области заподозрило мужчину в сотрудничестве с СБУ