https://ria.ru/20250513/gosizmene-2016684429.html

На жителя Волгограда завели дело о госизмене

На жителя Волгограда завели дело о госизмене - РИА Новости, 13.05.2025

На жителя Волгограда завели дело о госизмене

Уголовное дело о госизмене возбудили против жителя Волгограда, сделавшего фото и видео складов с боеприпасами для передачи сведений украинским спецслужбам,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:49:00+03:00

2025-05-13T14:49:00+03:00

2025-05-13T14:49:00+03:00

волгоград

россия

волгоградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбудили против жителя Волгограда, сделавшего фото и видео складов с боеприпасами для передачи сведений украинским спецслужбам, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, 50-летний житель Волгограда, который с 2017 года является сторонником террористической организации, подписался на проукраинский Telegram-канал и предложил его администраторам помощь в антироссийской деятельности. По информации ФСБ, мужчина в конце 2024 года снял фото и видео складов с боеприпасами в Волгограде, также он планировал передавать украинским спецслужбам информацию о расположении войсковых частей и о движении автоколонн ВС РФ. Волгоградец был задержан. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена – ред.)", - говорится в сообщении ФСБ.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

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россия

волгоградская область

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волгоград, россия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество