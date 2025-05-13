https://ria.ru/20250513/gaz-2016569412.html

Дело — труба: Москва и Пекин возобновляют стратегический проект

Дело — труба: Москва и Пекин возобновляют стратегический проект - РИА Новости, 13.05.2025

Дело — труба: Москва и Пекин возобновляют стратегический проект

Строительство трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс — президент России и председатель КНР поручили ускорить реализацию этого... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:02:00+03:00

экономика

китай

москва

пекин

владимир путин

си цзиньпин

рэу имени г. в. плеханова

сила сибири — 2

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Строительство трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс — президент России и председатель КНР поручили ускорить реализацию этого масштабного инфраструктурного проекта. По каким причинам его поставили на паузу, почему сейчас решили дать зеленый свет и какие это открывает перспективы — в материале РИА Новости."Надо ускорить"Вице-премьер Александр Новак, сообщив о решении глав государств, уточнил, что проектирование и технико-экономическое обоснование уже готовы. Предстоит окончательно согласовать коммерческие условия.В апреле посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй говорил, что Пекин намерен увеличивать закупки топлива у стабильных и проверенных партнеров. В частности — у России."Через Казахстан ведет один газопровод, и он используется на полную мощность. Строить другой дороговато. <...> Ближе через Монголию", — рассуждал он. "Сила Сибири — 2" решает эту проблему.Что за трубаСоглашение о поставках газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "Силе Сибири — 2" подписали 8 мая 2015-го. Проектная мощность — 50 миллиардов кубов в год. В 2022-м запустили проектно-изыскательские работы по магистральному трубопроводу "Союз Восток" (продолжение "Силы Сибири — 2", пройдет по территории Монголии).Однако проект поставили на паузу. Объясняли изменениями в архитектуре международной экономики, а также сложностями инвестирования и кооперации."У Китая был негативный опыт. Средства, вложенные в "Арктик СПГ 2", не дали нужного результата из-за внешнеполитического фактора. Поэтому китайцы, следуя парадигме обновленной политической реальности взаимного недоверия, крайне осторожно подходят к такого рода сотрудничеству", — указывает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Возникли споры по поводу маршрута. Долгое время рассматривали вариант ограничиться имеющейся инфраструктурой."Однако основной преградой стали амбиции Астаны: у Казахстана есть действующий контракт с Пекином на десять миллиардов кубов, и там настаивают на увеличении поставок. С Монголией договориться оказалось значительно проще", — добавляет эксперт.При этом, как подчеркнул Александр Новак, возможность корректировки маршрута "Силы Сибири — 2" в обход Монголии не обсуждалась.Поменяли позициюСтоимость проекта оценивается в 10-15 миллиардов долларов.Для Москвы эта труба стратегически важна: резкое снижение экспорта в Европу высвободило порядка 100 миллиардов кубов в год. А Китай — наиболее оптимальное направление."Газодобывающая инфраструктура Ямала и Гыдана для сохранения функциональности требует постоянной эксплуатации. Создание спроса за счет "Силы Сибири — 2" позволит поддерживать скважины в тонусе. Кроме того, магистральный газопровод обеспечит газификацию удаленных регионов и замкнет единую газотранспортную систему", — поясняет Марышев.Стратегические задачиПекин заинтересован в проекте не меньше Москвы. "Сила Сибири — 2" купирует энергетические риски из-за колебаний мировых цен на газ, снизит долю СПГ в структуре поставок, ослабит сырьевую зависимость от третьих стран, с которыми ведется активная своповая торговля."Китайских партнеров подтолкнули к решительным действиям и торговые войны, инициированные администрацией Белого дома. Похоже, ценовую политику уже удалось согласовать с Москвой", — говорит Марышев.Возможно, цену газа для Китая привяжут к российским внутренним тарифам, которые на 30-40% ниже мировых.Впрочем, по мнению Павла Севостьянова, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, говорить об этом пока преждевременно.Совместные усилияКак бы то ни было, для Москвы запуск "Силы Сибири — 2" — это усиление позиций на азиатском рынке (до 50 миллиардов кубов в год к 2030-му) и углубление энергетической интеграции с Китаем. Для Пекина — гарантированные поставки на десятилетия. Газопровод соединит месторождения Восточной Сибири с Синьцзяном, откуда топливо распределят по всей стране.Конечно, многое зависит от синхронизации усилий сторон. Необходимо учитывать и санкционные риски."Возможные трудности: проблемы с экологией, нестабильность финансирования, сложность доставки труб в удаленные районы", — перечисляет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Все это не критично, но, подчеркивают наблюдатели, полный ход проекту дадут после заключения соглашения, обговаривающего цену газа и условия инвестирования.

https://ria.ru/20250512/novak-2016485909.html

https://ria.ru/20250418/spg-2011830262.html

https://ria.ru/20250508/novak-2015782918.html

https://ria.ru/20250421/kitaj-2012509898.html

китай

москва

пекин

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, китай, москва, пекин, владимир путин, си цзиньпин, рэу имени г. в. плеханова, сила сибири — 2, сила сибири (газопровод), природный газ, спг