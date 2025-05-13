Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву
Европарламент начал проверку после поездки депутатов в Москву на 80-летие Победы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДевушка возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Девушка возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европарламент начал расследование после поездки группы депутатов в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил парламентарий от Кипра, видеоблогер Фидиас Панайоту в соцсети X.
"Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он начал уже расследование против нас", — сказал он в видео.
Пять евродепутатов от Словакии, Германии, Чехии и Кипра приехали в Москву, чтобы заявить о несогласии с политикой Евросоюза и Европарламента в отношении России. С ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.
По словам Панайоту, он и его коллеги посетили Россию, потому что устали от того, что Европарламент за три года не сделал ничего, чтобы решить вопрос с конфликтом на Украине, а только посылает Киеву оружие и деньги.
Депутат-блогер назвал русских братьями.
"Русские — наши братья, у нас общая религия, общие моральные ценности. Ни один политик ни с Кипра, ни из Греции не приехал в Россию после начала конфликта на Украине", — добавил он.
По словам Панайоту, война с Россией — это зло.
"Мы должны сейчас начать переговоры, это будет первый шаг, и я надеюсь, что мы все окажем давление на наших политиков в Европе, чтобы они изменили свою позицию", — подчеркнул евродепутат.
В другом ролике он заявил, что его позиция по конфликту на Украине всегда была очень ясной — ЕС должен сосредоточиться не на военной помощи Киеву, а на дипломатии.
"Я действительно верю, что ЕС должен быть миротворцем. <…> Вот почему я не хочу быть как многие политики, которые говорят, но не действуют. Я решил воплотить свои мысли в действия", — заключил блогер.
Двадцатипятилетний Панайоту — популярный на Кипре блогер. На выборах в Европарламент он набрал 19,4 процента голосов и стал третьим на Кипре. Его избрание назвали большим сюрпризом.
В Европарламенте кипрский блогер считается возмутителем спокойствия. Он публиковал ролик об огромных зарплатах евродепутатов и положенных им выплатах и льготах, устраивал опрос, две трети участников выступили против избрания Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии, призывал установить в ЕС прямую демократию.