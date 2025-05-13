https://ria.ru/20250513/evroparlament-2016645936.html

Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву

Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву - РИА Новости, 13.05.2025

Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву

Европарламент начал расследование после поездки группы депутатов в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил парламентарий... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:43:00+03:00

2025-05-13T11:43:00+03:00

2025-05-13T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европарламент начал расследование после поездки группы депутатов в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил парламентарий от Кипра, видеоблогер Фидиас Панайоту в соцсети X. "Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он начал уже расследование против нас", — сказал он в видео. Пять евродепутатов от Словакии, Германии, Чехии и Кипра приехали в Москву, чтобы заявить о несогласии с политикой Евросоюза и Европарламента в отношении России. С ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.По словам Панайоту, он и его коллеги посетили Россию, потому что устали от того, что Европарламент за три года не сделал ничего, чтобы решить вопрос с конфликтом на Украине, а только посылает Киеву оружие и деньги. Депутат-блогер назвал русских братьями. "Русские — наши братья, у нас общая религия, общие моральные ценности. Ни один политик ни с Кипра, ни из Греции не приехал в Россию после начала конфликта на Украине", — добавил он. По словам Панайоту, война с Россией — это зло."Мы должны сейчас начать переговоры, это будет первый шаг, и я надеюсь, что мы все окажем давление на наших политиков в Европе, чтобы они изменили свою позицию", — подчеркнул евродепутат. В другом ролике он заявил, что его позиция по конфликту на Украине всегда была очень ясной — ЕС должен сосредоточиться не на военной помощи Киеву, а на дипломатии. "Я действительно верю, что ЕС должен быть миротворцем. <…> Вот почему я не хочу быть как многие политики, которые говорят, но не действуют. Я решил воплотить свои мысли в действия", — заключил блогер. Двадцатипятилетний Панайоту — популярный на Кипре блогер. На выборах в Европарламент он набрал 19,4 процента голосов и стал третьим на Кипре. Его избрание назвали большим сюрпризом. В Европарламенте кипрский блогер считается возмутителем спокойствия. Он публиковал ролик об огромных зарплатах евродепутатов и положенных им выплатах и льготах, устраивал опрос, две трети участников выступили против избрания Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии, призывал установить в ЕС прямую демократию.

https://ria.ru/20250509/es-2016138063.html

https://ria.ru/20250510/serbiya-2016196152.html

https://ria.ru/20250509/evrosoyuz-2016070919.html

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