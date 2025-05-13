https://ria.ru/20250513/erdogan--2016686999.html

Эрдоган проводит переговоры с генсеком НАТО в Анкаре

Эрдоган проводит переговоры с генсеком НАТО в Анкаре - РИА Новости, 13.05.2025

Эрдоган проводит переговоры с генсеком НАТО в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит закрытые переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:58:00+03:00

2025-05-13T14:58:00+03:00

2025-05-13T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_388:145:2811:1508_1920x0_80_0_0_1b9f16ffc7811a107d2ac2d0097a51be.jpg

АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит закрытые переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре, сообщила канцелярия турецкого лидера. Ранее дипломатический источник РИА Новости в турецкой столице допустил, что стороны могут обсудить возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле 15 мая. "Встреча началась", - сообщили в канцелярии. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, нато, в мире, владимир зеленский