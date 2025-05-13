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Эрдоган проводит переговоры с генсеком НАТО в Анкаре - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/erdogan--2016686999.html
Эрдоган проводит переговоры с генсеком НАТО в Анкаре
Эрдоган проводит переговоры с генсеком НАТО в Анкаре - РИА Новости, 13.05.2025
Эрдоган проводит переговоры с генсеком НАТО в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит закрытые переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:58:00+03:00
2025-05-13T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
нато
в мире
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АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит закрытые переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре, сообщила канцелярия турецкого лидера. Ранее дипломатический источник РИА Новости в турецкой столице допустил, что стороны могут обсудить возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле 15 мая. "Встреча началась", - сообщили в канцелярии. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html
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россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, нато, в мире, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, НАТО, В мире, Владимир Зеленский
Эрдоган проводит переговоры с генсеком НАТО в Анкаре

Эрдоган проводит закрытые переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре

© Anadolu/Murat CetinmuhurdarРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит закрытые переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Ранее дипломатический источник РИА Новости в турецкой столице допустил, что стороны могут обсудить возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле 15 мая.
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"Встреча началась", - сообщили в канцелярии.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинНАТОВ миреВладимир Зеленский
 
 
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