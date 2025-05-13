https://ria.ru/20250513/erdogan--2016629462.html

Источник: Эрдоган может обсудить с генсеком НАТО переговоры по Украине

Источник: Эрдоган может обсудить с генсеком НАТО переговоры по Украине - РИА Новости, 13.05.2025

Источник: Эрдоган может обсудить с генсеком НАТО переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить во вторник с генсеком НАТО Марком Рютте возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2025

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АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить во вторник с генсеком НАТО Марком Рютте возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Переговоры турецкого лидера с генсеком НАТО запланированы во вторник в Анкаре, они пройдут в закрытом для СМИ режиме. "Конфликт на Украине, вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдут в повестку переговоров", - заявил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016618126.html

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