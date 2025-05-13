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Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 13.05.2025
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11:27 13.05.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ekzamen-2016641988.html
Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2025
Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 13.05.2025
Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2025
Система образования готова к проведению основного периода ЕГЭ-2025, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:27:00+03:00
2025-05-13T12:39:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Система образования готова к проведению основного периода ЕГЭ-2025, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас в целом система готова к проведению и Единого государственного экзамена, и Основного государственного экзамена", - сказал министр в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 году. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20250513/ege-1734473764.html
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общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2025

Кравцов: система образования готова к проведению основного периода ЕГЭ-2025

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Система образования готова к проведению основного периода ЕГЭ-2025, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"У нас в целом система готова к проведению и Единого государственного экзамена, и Основного государственного экзамена", - сказал министр в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 году.
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Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Вчера, 14:18
Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году.
Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
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ОбществоРоссияСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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