https://ria.ru/20250513/ekzamen-2016641988.html

Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2025

Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 13.05.2025

Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2025

Система образования готова к проведению основного периода ЕГЭ-2025, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:27:00+03:00

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общество

россия

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Система образования готова к проведению основного периода ЕГЭ-2025, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас в целом система готова к проведению и Единого государственного экзамена, и Основного государственного экзамена", - сказал министр в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 году. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20250513/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html

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общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование