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Рособрнадзор усилит защиту от хакерских атак во время сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор усилит защиту от хакерских атак во время сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 13.05.2025

Рособрнадзор усилит защиту от хакерских атак во время сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор во время основного периода сдачи ЕГЭ усилит защиту оборудования от хакерских атак, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:12:00+03:00

2025-05-13T12:12:00+03:00

2025-05-13T12:17:00+03:00

общество

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анзор музаев

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образование - общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рособрнадзор во время основного периода сдачи ЕГЭ усилит защиту оборудования от хакерских атак, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "В условиях рисков совершения хакерских атак на информационные системы, используемые при проведении экзаменов, просим усилить меры по защите этих систем, а также сохранению исправности и работоспособности оборудования", - сказал Музаев в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 году. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. -0-

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Ольга Фомченкова

общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование