https://ria.ru/20250513/ege-2016652991.html
Рособрнадзор усилит защиту от хакерских атак во время сдачи ЕГЭ
Рособрнадзор усилит защиту от хакерских атак во время сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 13.05.2025
Рособрнадзор усилит защиту от хакерских атак во время сдачи ЕГЭ
Рособрнадзор во время основного периода сдачи ЕГЭ усилит защиту оборудования от хакерских атак, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:12:00+03:00
2025-05-13T12:12:00+03:00
2025-05-13T12:17:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008964960_0:81:3039:1790_1920x0_80_0_0_fe119cacb7358219c0812de71b278bcf.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рособрнадзор во время основного периода сдачи ЕГЭ усилит защиту оборудования от хакерских атак, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "В условиях рисков совершения хакерских атак на информационные системы, используемые при проведении экзаменов, просим усилить меры по защите этих систем, а также сохранению исправности и работоспособности оборудования", - сказал Музаев в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 году. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. -0-
https://ria.ru/20250513/ege-1734473764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008964960_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_431fda04821cee92154286dd7dd4cbe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор усилит защиту от хакерских атак во время сдачи ЕГЭ
Музаев: Рособрнадзор усилит защиту оборудования от хакеров во время сдачи ЕГЭ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рособрнадзор во время основного периода сдачи ЕГЭ усилит защиту оборудования от хакерских атак, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
"В условиях рисков совершения хакерских атак на информационные системы, используемые при проведении экзаменов, просим усилить меры по защите этих систем, а также сохранению исправности и работоспособности оборудования", - сказал Музаев в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 году.
Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году.
Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. -0-