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В Дагестане ребенок утонул в емкости для водопоя скота
В Дагестане ребенок утонул в емкости для водопоя скота - РИА Новости, 13.05.2025
В Дагестане ребенок утонул в емкости для водопоя скота
Двухлетняя девочка утонула в ёмкости для водопоя скота в Хивском районе Дагестана, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T22:00:00+03:00
2025-05-13T22:00:00+03:00
2025-05-13T22:00:00+03:00
происшествия
хивский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Двухлетняя девочка утонула в ёмкости для водопоя скота в Хивском районе Дагестана, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По данным следствия, 10 мая 2025 года около 11 часов в селе Дардаркент Хивского района в ёмкости для водопоя скота утонула двухлетняя девочка", – говорится в сообщении. В связи с гибелью ребенка организована доследственная проверка, следователи выясняют причины и обстоятельств произошедшего, отметили в управлении. Прокуратура Дагестана организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
https://ria.ru/20250512/dagestan-2016449725.html
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происшествия, хивский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Хивский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане ребенок утонул в емкости для водопоя скота
СК: в дагестанском селе Дардаркент девочка утонула в емкости для водопоя скота