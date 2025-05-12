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В Раде призвали к скорейшему отстранению Зеленского от власти - РИА Новости, 12.05.2025
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23:01 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016583926.html
В Раде призвали к скорейшему отстранению Зеленского от власти
В Раде призвали к скорейшему отстранению Зеленского от власти - РИА Новости, 12.05.2025
В Раде призвали к скорейшему отстранению Зеленского от власти
Владимир Зеленский настолько некомпетентен, что не сможет управлять страной после завершения конфликта, скорейшее его отстранение от власти благотворно скажется РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T23:01:00+03:00
2025-05-12T23:01:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский настолько некомпетентен, что не сможет управлять страной после завершения конфликта, скорейшее его отстранение от власти благотворно скажется на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. "Я вообще не представляю себе Зеленского президентом мирной Украины. Он как был некомпетентным, так им и остался, как был самовлюбленным павлином, таким и есть, а единственные приобретенные им за время войны качества - толерантность к крови, смерти, жестокость и авторитаризм, - последнее, что надо Украине после войны, поэтому чем скорее Зеленский будет отстранен от власти, тем лучше для остатков Украины и украинцев", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016571879.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде призвали к скорейшему отстранению Зеленского от власти

Дубинский: отстранение Зеленского от власти благотворно сказалось бы на Украине

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский настолько некомпетентен, что не сможет управлять страной после завершения конфликта, скорейшее его отстранение от власти благотворно скажется на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Я вообще не представляю себе Зеленского президентом мирной Украины. Он как был некомпетентным, так им и остался, как был самовлюбленным павлином, таким и есть, а единственные приобретенные им за время войны качества - толерантность к крови, смерти, жестокость и авторитаризм, - последнее, что надо Украине после войны, поэтому чем скорее Зеленский будет отстранен от власти, тем лучше для остатков Украины и украинцев", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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