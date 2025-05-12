https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016583926.html

В Раде призвали к скорейшему отстранению Зеленского от власти

В Раде призвали к скорейшему отстранению Зеленского от власти - РИА Новости, 12.05.2025

В Раде призвали к скорейшему отстранению Зеленского от власти

Владимир Зеленский настолько некомпетентен, что не сможет управлять страной после завершения конфликта, скорейшее его отстранение от власти благотворно скажется РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T23:01:00+03:00

2025-05-12T23:01:00+03:00

2025-05-12T23:01:00+03:00

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украина

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский настолько некомпетентен, что не сможет управлять страной после завершения конфликта, скорейшее его отстранение от власти благотворно скажется на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. "Я вообще не представляю себе Зеленского президентом мирной Украины. Он как был некомпетентным, так им и остался, как был самовлюбленным павлином, таким и есть, а единственные приобретенные им за время войны качества - толерантность к крови, смерти, жестокость и авторитаризм, - последнее, что надо Украине после войны, поэтому чем скорее Зеленский будет отстранен от власти, тем лучше для остатков Украины и украинцев", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016571879.html

https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016572246.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины