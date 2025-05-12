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Зеленский трижды повторил, что готов к переговорам с Путиным - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:24 12.05.2025 (обновлено: 22:26 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016582280.html
Зеленский трижды повторил, что готов к переговорам с Путиным
Зеленский трижды повторил, что готов к переговорам с Путиным - РИА Новости, 12.05.2025
Зеленский трижды повторил, что готов к переговорам с Путиным
Владимир Зеленский в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T22:24:00+03:00
2025-05-12T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
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в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным."Я поддержал президента (США Дональда) Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Позднее, после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Зеленский еще раз сказал, что готов к переговорам с Путиным, а в своем вечернем обращении к украинцам он в третий раз заявил о готовности к прямому диалогу.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016572246.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Турция, Украина, Стамбул
Зеленский трижды повторил, что готов к переговорам с Путиным

Зеленский трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
"Я поддержал президента (США Дональда) Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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Позднее, после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Зеленский еще раз сказал, что готов к переговорам с Путиным, а в своем вечернем обращении к украинцам он в третий раз заявил о готовности к прямому диалогу.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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