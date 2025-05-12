https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016571879.html
"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского
"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского - РИА Новости, 12.05.2025
"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского
Владимир Зеленский на гипотетической встрече в Стамбуле вел бы себя так же, как и во время конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:57:00+03:00
2025-05-12T19:57:00+03:00
2025-05-12T19:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
турция
киев
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016564354_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6672a9cb91c77982338d76277952d10a.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский на гипотетической встрече в Стамбуле вел бы себя так же, как и во время конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, заявил депутат Рады Александр Дубинский в соцсети X.Политик выложил короткий видеоролик перепалки главы киевского режима с президентом США и выразил убежденность, что такая что ситуация повторилась бы на встрече в Турции, если бы она состоялась."Некоторые люди просто не усваивают материал с первого раза", — отметил он.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин в заявлении для российских и зарубежных СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.
https://ria.ru/20250512/rossiya-2016558252.html
https://ria.ru/20250512/makron-2016520041.html
украина
россия
турция
киев
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016564354_194:0:1855:1245_1920x0_80_0_0_64d9c469af32534e4cd3bb640d016de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, турция, киев, стамбул, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Турция, Киев, Стамбул, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского
Дубинский: Зеленский в Стамбуле вел бы себя так же, как и в Овальном кабинете