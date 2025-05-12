https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016571879.html

"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского

"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского - РИА Новости, 12.05.2025

"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского

Владимир Зеленский на гипотетической встрече в Стамбуле вел бы себя так же, как и во время конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:57:00+03:00

2025-05-12T19:57:00+03:00

2025-05-12T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский на гипотетической встрече в Стамбуле вел бы себя так же, как и во время конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, заявил депутат Рады Александр Дубинский в соцсети X.Политик выложил короткий видеоролик перепалки главы киевского режима с президентом США и выразил убежденность, что такая что ситуация повторилась бы на встрече в Турции, если бы она состоялась."Некоторые люди просто не усваивают материал с первого раза", — отметил он.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин в заявлении для российских и зарубежных СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.

https://ria.ru/20250512/rossiya-2016558252.html

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