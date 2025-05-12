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"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016571879.html
"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского
"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского - РИА Новости, 12.05.2025
"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского
Владимир Зеленский на гипотетической встрече в Стамбуле вел бы себя так же, как и во время конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:57:00+03:00
2025-05-12T19:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
турция
киев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский на гипотетической встрече в Стамбуле вел бы себя так же, как и во время конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, заявил депутат Рады Александр Дубинский в соцсети X.Политик выложил короткий видеоролик перепалки главы киевского режима с президентом США и выразил убежденность, что такая что ситуация повторилась бы на встрече в Турции, если бы она состоялась."Некоторые люди просто не усваивают материал с первого раза", — отметил он.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин в заявлении для российских и зарубежных СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.
https://ria.ru/20250512/rossiya-2016558252.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, турция, киев, стамбул, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Турция, Киев, Стамбул, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Не усвоили": в Киеве выступили с предостережением по поводу Зеленского

Дубинский: Зеленский в Стамбуле вел бы себя так же, как и в Овальном кабинете

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский на гипотетической встрече в Стамбуле вел бы себя так же, как и во время конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, заявил депутат Рады Александр Дубинский в соцсети X.
Политик выложил короткий видеоролик перепалки главы киевского режима с президентом США и выразил убежденность, что такая что ситуация повторилась бы на встрече в Турции, если бы она состоялась.
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"Некоторые люди просто не усваивают материал с первого раза", — отметил он.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин в заявлении для российских и зарубежных СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийТурцияКиевСтамбулВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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