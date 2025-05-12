https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016467629.html

"Спектакль". Косачев прокомментировал слова Зеленского о встрече с Путиным

"Спектакль". Косачев прокомментировал слова Зеленского о встрече с Путиным - РИА Новости, 12.05.2025

"Спектакль". Косачев прокомментировал слова Зеленского о встрече с Путиным

Заявление Владимира Зеленского о готовности приехать в Стамбул на переговоры с Россией - чистой воды спектакль, комедиантство, он боится встречи с президентом... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:04:00+03:00

2025-05-12T13:04:00+03:00

2025-05-12T13:04:00+03:00

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стамбул

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности приехать в Стамбул на переговоры с Россией - чистой воды спектакль, комедиантство, он боится встречи с президентом РФ Владимиров Путиным, у него нет никаких козырей, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. "Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в сложной ситуации, совершенно точно не организуются. Посмотрите пример российско-американских отношений. Понятно, что все обсуждают перспективу саммита, встречи президентов России и США. Но как тщательно к этому вопросу подходят обе стороны. Известно, что есть несколько каналов общения, переговорных. Там и с Украиной связаны, и с другими вопросами, не в последнюю очередь с нормализацией, собственно, двухсторонних российско-американских отношений, но никто не торопится", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24". Потому что все прекрасно понимают, что неподготовленная встреча хуже, чем отсутствие этой встречи. Господин Зеленский мог бы об этом помнить на своём собственном печальном опыте, когда неподготовленная в феврале встреча в Белом доме с президентом Трампом, неподготовленная должным образом, закончилась для него полным фиаско, напомнил сенатор. "Сейчас Зеленский пытается эту тему поднять на свои знамёна, с тем, чтобы, понятное дело, перевести стрелки на Россию", - добавил он. "Конечно же, Зеленскому встреча с президентом России сейчас не нужна от слова абсолютно. Он эту встречу должен бояться. Я уверен, что он её боится, потому что у него, на самом деле, как совершенно правильно говорит господин Трамп, за душой, что называется, нет никаких козырей. Это правда так. Зеленский находится в ситуации отвратительной. Он уже практически лишился американской поддержки. И он рискует окончательно провалиться на линии фронта", - отметил Косачев. И поэтому Зеленскому сейчас всеми силами нужно консолидировать вокруг себя европейцев, стран-членов НАТО, чтобы хоть как-то удерживаться на плаву. А сделать это можно только одним способом - все время отсылать к "недоговороспособности" России, заключил политик.

https://ria.ru/20250512/putin-2016430975.html

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россия, стамбул, украина, владимир зеленский, владимир путин, константин косачев, совет федерации рф, нато, в мире