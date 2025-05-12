https://ria.ru/20250512/vuzy-2016444689.html
Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы
Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы - РИА Новости, 12.05.2025
Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы
Не менее половины бюджетных мест в вузы РФ будет распределена путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер, заявил вице-премьер... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:05:00+03:00
2025-05-12T11:05:00+03:00
2025-05-12T11:26:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
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образование - общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее половины бюджетных мест в вузы РФ будет распределена путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер", - сказал Чернышенко в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что началась подготовка к приемной кампании в российские вузы, она идет в штатном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы
Чернышенко: не менее половины бюджетных мест в вузы распределят путем госзаказа