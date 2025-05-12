https://ria.ru/20250512/vuzy-2016444689.html

Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы

Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы - РИА Новости, 12.05.2025

Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы

Не менее половины бюджетных мест в вузы РФ будет распределена путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер, заявил вице-премьер... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:05:00+03:00

2025-05-12T11:05:00+03:00

2025-05-12T11:26:00+03:00

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее половины бюджетных мест в вузы РФ будет распределена путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер", - сказал Чернышенко в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что началась подготовка к приемной кампании в российские вузы, она идет в штатном режиме.

https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование