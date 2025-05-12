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Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы - РИА Новости, 12.05.2025
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11:05 12.05.2025 (обновлено: 11:26 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/vuzy-2016444689.html
Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы
Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы - РИА Новости, 12.05.2025
Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы
Не менее половины бюджетных мест в вузы РФ будет распределена путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер, заявил вице-премьер... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:05:00+03:00
2025-05-12T11:26:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее половины бюджетных мест в вузы РФ будет распределена путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер", - сказал Чернышенко в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что началась подготовка к приемной кампании в российские вузы, она идет в штатном режиме.
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о распределении бюджетных мест в вузы

Чернышенко: не менее половины бюджетных мест в вузы распределят путем госзаказа

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее половины бюджетных мест в вузы РФ будет распределена путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер", - сказал Чернышенко в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Вице-премьер добавил, что началась подготовка к приемной кампании в российские вузы, она идет в штатном режиме.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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